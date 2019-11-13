我们常常劝说紧张忧虑的人“别担心、放松点”，但最近美国宾夕法尼亚州立大学的心理学家发现，尽管放松锻炼的目的是减轻焦虑，但对一些人来说，它们的效果正好相反。

研究团队选取了96名大学生作为参试者，其中32人是广泛性焦虑症患者，34人是重度抑郁症患者，还有30名心理健康的大学生作为对照组。试验从放松练习开始，然后参试者观看了研究人员特意选择的、引发恐惧或悲伤的视频。

为了确定放松练习对情绪是否有益处，研究人员向每位参试者发放了调查问卷，让他们记录自己被视频引发的情绪变化的敏感程度。接下来，这些学生参加了第二组放松练习，之后研究者对他们在练习中感受到的焦虑水平进行了调查。

分析结果显示，有广泛性焦虑症的人对极端情绪变化最敏感，他们在练习放松时，担忧并没有减轻，还是所有组别里最忧虑的；而对于重度抑郁患者，这种影响也存在，但不那么明显。

发表在《情感障碍杂志》上的这项研究成果认为，广泛性焦虑症患者会通过持续的紧张来做好迎战状态，而不至于当坏事发生时毫无心理准备。系统脱敏疗法（诱导患者缓慢地暴露在导致焦虑、恐惧的情境中，并通过心理放松来对抗焦虑情绪，从而达到消除焦虑或恐惧的目的）和正念冥想（帮助患者活在当下）比起简单的放松技巧更有助于减轻焦虑。 （周 铭）