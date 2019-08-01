孩子不宜过早做3类运动 7招培养孩子自信心

编者按：孩子身心健康成长一直是父母最为关心的话题，他的运动能力发展如何？心理健康吗？如何避免食品添加剂对孩子带来危害？今天人民网健康就与大家聊聊孩子成长过程中的一些话题。

热爱运动，孩子才有出息

体育锻炼不仅能增强孩子的体质，更能在注意力、记忆力、执行力、生活能力上给他们带来贯穿一生的益处，家长们一定要重视，并努力培养孩子热爱运动。

第一，提升注意力和记忆力。对14岁以前的孩子，运动能提高他们的注意力和记忆力，这两者非常有助于学习能力的提升。有研究发现，中等强度的体育锻炼对儿童注意力具有显著的促进作用，尤其是乒乓球和排球运动。

第二，提高执行力。参与40分钟体育运动对儿童执行功能改善效果最好。执行力在孩子的成长过程中易被父母忽视。执行力是一种高级认知功能，是大脑在完成复杂任务吋，控制和调节各类资源的过程。满1岁的孩子就有执行功能，12岁左右接近于成人。执行功能不仅对儿童大脑发育起着关键作用，而且对情绪也有重要影响。小学时期是儿童大脑发育的快速阶段，也是发展执行力的关键期。研究发现，体育锻炼能显著提高儿童执行力，原因是孩子在运动过程中能学会控制自己的行为。

第三，养成一生受益的运动习惯。运动不仅是活动身体，还能让孩子建立良性的身心联系。有着良好运动习惯和知识的孩子，在未来漫长的人生中更能照顾好自己，树立积极生活态度。

孩子不宜过早做三类运动

1.长时间的耐力运动。6岁前不适合长跑、爬山等一次性路程长度超过2000米以上的运动；6～12岁不适合2小时以上的徒步走。孩子呼吸系统、循环系统、肌肉系统的能量代谢水平低，供氧能力跟不上此类运动的消耗。

2.长期静力运动。倒立、举重、扎马步等肢体静止不动或不发生明显位置移动的运动，这种运动形式使肌肉持续处于紧张用力状态，孩子肌肉不发达，长此以往很可能导致肌肉劳损。同时，这种运动会压迫脊柱、腰椎、胸椎，影响孩子生长发育。比如说，练举重较早的孩子大多长不高，一个很重要的原因就是长期静力压迫，使得孩子参与身高发育的软骨提前钙化，难以进行身高发育。

3.器械运动。生活中常见的哑铃、杠铃等器械，会让身体受到大力量刺激，孩子肌群发育不完善，过大刺激不利于生长发育。在静力运动和力量练习中，常伴有憋气现象，孩子憋气会引起胸腔内压力急剧上升，有碍静脉血回流。过早进行此类运动，不利于孩子心肺功能正常发育。

不同年龄段最适合做的运动

低龄孩子选择对人体要求较为均衡的项目，如游泳、柔道等，打好全方位身体素质基础。

青少年时期，可选择精细动作的运动，如乒乓球、羽毛球、篮球等。这些项目能增强少年的体质，让思维敏捷，锻炼耐力和爆发力，刺激骨骼，促进长高，预防近视。

越小越好：轮滑。孩子年龄越小，学轮滑越容易。三四岁就可以开始学，孩子体重小，柔韧性比较强，容易控制平衡。

3岁后：游泳运动。3岁后可以去戏水池玩耍培养兴趣，6岁后可以开始进行有呼吸节律的游泳训练，注意掌握正确动作，尽量少做憋气练习，游泳距离应循序渐进，200～300米即可。

5岁前：球类运动。“球”是移动物体，能刺激视觉、锻炼反应能力，促进身体对精细动作的控制，提高身体协调性。对处于快速生长发育期的婴幼儿来说，球类是锻炼较为全面的运动。

12岁前：短跑运动。12岁前可练习50米短距离跑步，12岁后可练习400米或800米跑。锻炼应强调趣味性，可以蛇形跑、接力跑。

七招培养孩子的自信心

生活中，不少家长都有这样的经历：看着“别人家的孩子”落落大方，自家孩子却唯唯诺诺，一到关键时刻就退缩。甚至有些孩子看待周遭事物，总是存在消极情绪。这就好像戴着沾满灰尘的眼镜，放眼看东西或看自己，老是觉得不满意不对劲。孩子为何缺乏自信，又该如何培养呢？

1.更新理念。孩子是一个具有N个侧面的“立体人”，不能总拿成绩作为唯一尺度来衡量他们的成败，成长比成绩更重要。学习上，家长要多给孩子正面鼓励，民主宽松的氛围有利于给孩子的自信心加分，父母不妨在学业上多听听孩子的想法，成绩落后时一起商量解决，而不是挖苦嘲笑。

2.培养才艺。“腹有诗书气自华”，家长要根据孩子的文学、艺术等兴趣爱好，培养其特长，多才多艺会让孩子内心充实，信心自然跟着来。

3.聚集成功。家长要重点关注孩子以往成功的经历，从其生活、学习、交友、竞赛等成功的事例中提炼出积极因素，给孩子打气，有助他们形成积极的心理暗示。

4.挖掘“例外”。当孩子在某方面表现出自信心不足时，比如害怕当众演讲，家长可以找出“例外”，把他某次演讲不紧张还得到很多人赞扬的场景重温一遍，用“例外”让孩子看见自己并非那么糟糕，引导孩子进一步思考：“你当时怎么做到的？”逐渐使其克服心理障碍。

5.不作比较。拿自家孩子的缺点跟别人的优点比，这对孩子不公平。正确的做法是，拿孩子跟以前比，只要这段时间有进步，就应该为他高兴。

6.少去干涉。家长应鼓励孩子主动交朋友，但不必对孩子间的交往过多干涉。有的孩子会觉得和同龄人玩无趣，喜欢跟大点的孩子玩，有的孩子跟大孩子一起玩会有挫败感，觉得自己能力不如人。所以要看自家孩子的实际情况，不能以自己的喜好强行筛选孩子的朋友圈。

7.悦纳不足。自身缺陷、家境不好，要悦纳。有的不足是与生俱来的，无法改变，但可以坦然接纳它，与其和平共处，可以让自己在其他方面变得更优秀，以此扬长补短。父母应多给予爱的支持，常听孩子建议、多给孩子陪伴，别让他们内心感到孤单。

六类添加剂影响孩子一辈子

1.双酚类化合物。双酚A等双酚类化合物主要用于硬化塑料容器和金属罐的内衬，常见含有此类添加剂的物品包括塑料奶瓶、塑料水杯、外卖饭盒、罐装食品内壁涂层、桶装水容器等。双酚A具有潜在生殖毒性，与人体内雌激素作用相似，会干扰孩子正常性发育，容易导致性早熟，并会影响到神经系统和免疫系统。目前，中国和欧盟国家已明令禁止儿童奶瓶、吸管杯、矿泉水瓶使用双酚A。广西营养学会理事、食品安全卫生专家方志峰建议，最好选择玻璃、硅胶等材质更安全的奶瓶和水杯；不用塑料餐具装食物及微波加热；罐装婴幼儿食品也应尽量少吃。

2.邻苯二甲酸盐。该物质是工业生产中使塑料和乙烯基管变得更柔韧的增塑剂，会影响男童生殖器正常发育，导致女童过早发育，增加儿童肥胖和心血管疾病风险。邻苯二甲酸盐接触过多还会增加男性睾丸癌和女性乳腺癌的发病几率。2017年，美国已禁止在宝宝长牙期牙咬胶等儿童护理产品中使用邻苯二甲酸盐。其他含邻苯二甲酸盐的物品包括玩具、食品包装材料、洗发液、沐浴露、摩丝、指甲油等个人护理用品。专家建议玩具要选择更有安全保障的正规厂家的婴幼儿产品，尽量减少儿童接触劣质塑料玩具和文具等用品。

3.全氟化合物。这种化合物具有防油、防污和防水作用，常用于食品包装、不粘锅、防水手套等产品中。其危害包括降低免疫力、出生体重和生育能力。研究表明，全氟化合物还可能影响甲状腺、代谢、消化等系统，对肌肉控制、大脑发育和骨骼强度也不利。长期接触该物质还会增加肥胖儿童罹患代谢综合征的风险，另外也会降低接种疫苗的药效。专家建议，少用防水和防油食品包装，尽量少用含全氟化合物的用品。

4.高氯酸盐。这种化学添加剂是一种新型污染物，主要是防止茶叶、果蔬、谷物、肉制品、某些奶粉或米粉等干性食物产生静电。其危害包括扰乱甲状腺功能，严重影响婴幼儿大脑正常发育。过多摄入此类添加剂容易导致发育迟缓，智商偏低。专家建议，确保孩子饮水健康，不让孩子接触未彻底清洗的果蔬，选择质量安全的大品牌婴儿奶粉和婴儿米粉。

5.人工合成色素。人工合成着色剂（人工色素）比天然色素更鲜艳，不易褪色，价格更低，因而广泛使用于果汁、饮料、甜点和饼干等多种加工食品中。多项研究发现，苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄等多种常用人工色素会加重儿童多动症症状。而饮食中严格控制人工色素之后，多动症儿童病症明显减少。专家建议，购买食品时，应仔细阅读食品标签，尽量避免食用含有人工色素的加工食品。

6.硝酸盐和亚硝酸盐。此类化合物多用于保存食物和给食物增色，罐头、香肠、热狗、咸肉、火腿、熏肉等腌制和加工肉类中含量最多。过多食用这些化学物质会干扰甲状腺激素的产生，影响体内血氧传输能力，还会增加胃癌、肠癌风险。专家建议，孩子平时少吃罐装食品和加工肉食；为了母婴健康，怀孕期间要尽量少吃含有硝酸盐和亚硝酸盐的食物。

避开添加剂给几条建议

多买新鲜果蔬或冷冻果蔬，减少加工肉食摄入量。

尽量避免使用塑料容器盛食品或饮料，避免微波加热，防止有害物质进入食品，尽量避免将塑料制品放进洗碗机；

尽可能使用玻璃或不锈钢替代塑料制品。

避免使用回收代码为3（邻苯二甲酸盐）、6（苯乙烯）和7（双酚）的塑料容器。

拿取食物前后应彻底洗手，彻底清洗所有不削皮的水果蔬菜。(人民健康综合自生命时报)

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