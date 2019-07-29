血管堵致器官缺血或猝死 血管堵没有迹可寻

编者按：血管堵塞是很多心脑疾病的直接原因，因为血管通畅与否决定了身体各部位能否得到充足的血液。一旦因堵塞出现器官缺血，势必引起严重并发症，甚至猝死。其实，在这些危重疾病发作前，身体都会有些表现，只是因为人们缺乏对疾病的认识，没有发现进而错失最佳治疗时机，才造成了恶性心血管事件。学会识别有意义的不适症状，及时就诊非常重要。今天人民健康网就与你一起学习血管养护的小知识。

血管堵没堵，有迹可寻

首先，识别有意义的疼痛症状。我们常说“不通则痛”，如果出现下列表现的疼痛，常提示血管阻塞。

（1）突发劳累性胸痛、休息后缓解，具有“动痛静止”的特点，或出现夜间胸痛，往往提示供应心肌的血管出现了狭窄阻塞。一旦胸痛发作频繁伴不明原因的乏力、头晕、恶心呕吐等，常常是急性心肌梗死的前兆，建议在心脏血管完全阻塞前，积极治疗，防止急性心肌梗死及心源性猝死的发生。

（2）肢体疼痛伴肿胀，患侧肢体肌肉有压痛，可能提示肢体静脉阻塞，此时千万不要乱动，要紧急就医，防止发生肺动脉阻塞造成的肺栓塞。肺栓塞是一种死亡率极高的疾病，较急性心肌梗死更易漏诊及误诊，也是长途旅行发生猝死的常见原因。所以，出现上述不适症状，应尽早采取预防措施，以防发生严重后果。

（3）下肢活动性疼痛，仅行走数百米就不得不因疼痛停下来，医学上称为间歇性跛行。这种表现提示支配下肢的动脉出现了阻塞，建议及早治疗，防止因完全阻塞造成肢体坏死而截肢。

其次，警惕夜间打鼾。许多人夜眠时会打呼噜，还会伴随长时间的呼吸暂停，即医学上的呼吸暂停综合征。这种疾病可以诱发高血压等心血管疾病，且会使高血压、冠心病、糖尿病等的治疗效果打折，增加死亡率。建议睡觉打呼噜的人群进行体检，尽早治疗，排除心血管病的不良因素。

再次，小心肢体水肿。血管不通畅时，可引起身体水肿。这类水肿一般会根据患者的体位产生变化，特别是身体容易下垂的部位，如双腿。通常来说，肾病引起的水肿是小腿肿胀，而血管不通畅所引起的水肿，多从脚踝部位开始。

最后，重视昏厥。在脑血管得不到充足血液供应或脑血管出现暂时性闭塞时，可引发昏厥。有数据显示，约六成的昏厥是因为血管不通引起的。这种昏厥大多伴随心悸症状，这也可以作为判断昏厥是否与心脑血管疾病有关的依据之一。如果患者昏厥时伴随呼吸困难或脸色发白，有可能是患上了心肌缺血或心律失常，一定要引起警惕，及时去医院。

血管不好，从头伤到脚

头：影响认知。北京同仁医院心血管外科主任医师、教授吴明营表示，现代人由于饮食和生活方式不健康，慢性病不请自来，脑袋里的大动脉血管壁上也悄悄产生了斑块。斑块一点点长大，血压平稳时，还算相对安全。若血压突然升高，斑块就会被“刺激”脱落，冲向细小动脉，导致脑梗死。同时，血管随着年龄增长逐渐“老化”，个别地方还会产生“鼓包”（微小的动脉瘤），一旦破裂，就是脑出血。大脑作为人体的“总司令部”，若是生病了，思维和行动也会跟着失灵，甚至诱发认知障碍。

颈：诱发卒中。“颈动脉是一个流向大脑的血液通道，各种原因造成的该通道内部管径变小，就称作颈动脉狭窄。”吴明营表示，最常见导致颈动脉狭窄的原因是颈动脉硬化，临床上80%以上的人都属于这个情况。动脉硬化过程与水管中水锈形成非常类似：最初表现为动脉管壁上出现硬化斑块，随着斑块一点点增大，最终形成颈动脉狭窄。不仅如此，颈动脉狭窄还是导致脑缺血和脑卒中的“罪魁祸首”。一方面，狭窄的颈动脉会导致脑组织无法获得足够血液，产生缺血症状；另一方面，颈动脉斑块若生长不均匀，可碎裂而产生碎屑，导致脑卒中。

高血压、糖尿病、冠心病、高血脂、吸烟、酗酒都是颈动脉狭窄的高危因素，如生活中经常出现头晕、发呆、无力，白天思维不清、昏昏沉沉，晚上失眠等症状，建议去医院做个颈动脉的超声波检查。若诊断明确，可在医生指导下进行药物或手术治疗。

胸：动脉夹层。主动脉是心脏向全身输送动脉血的总通道，也是人体最粗的血管。吴明营介绍，主动脉血管壁有内、中、外三层膜，正常情况它们紧贴在一起，共同承受血流压力。若内膜出现裂口或溃疡，血液冲击便会沿着这个“缺口”进一步撕扯扩张，导致三层膜分离，形成主动脉夹层。若不及时处理，外膜将单独承受血压，随时会发生致命性破裂，动脉血会直接涌入胸腔、腹腔甚至心包，造成大脑和内脏短时间内供血不足，出现失血性休克，患者几秒钟之内就会死亡。

“高血压是主动脉夹层的首要危险因素”，吴明营表示，血压的不稳定极易造成动脉壁的损伤，临床上主动脉夹层患者几乎都存在高血压控制不良的现象。此外，有动脉粥样硬化、血管钙化斑块的老人、孕妇及有主动脉夹层家族史的人，都是该病高危人群。以上人群若出现“撕心裂肺”的疼痛，且持续时间长，并感觉疼痛延伸到了前胸、后背甚至腹部，应及时就医。目前，诊断主动脉夹层，临床常用的是CT检查。医生会根据患者个人情况，选择介入放支架治疗或外科手术治疗。

腹：主动脉瘤。提到血管疾病，很多人首先想到的就是中风、心脏病，但对腹主动脉瘤却很陌生。其实，人体最大的主动脉血管，往上走可达到颈部、往下走则可延伸到腹部。腹主动脉源源不断地把从心脏泵出的动脉血，通过其分支血管输送到全身，就像树干和树枝一样。当主动脉膨胀越来越薄时，血管像一个被撑大的气球，最终形成主动脉瘤。一旦破裂，会使体内大量失血，导致猝死。

吴明营表示，这个病早期几乎没有症状，但若感到腰背部或腹部呈撕裂感、刀割样等胀痛不适，并伴血压异常升高，则须警惕。此外，建议50岁以上人群，尤其是男性，有高血压、心血管病等慢性疾病，烟龄10年以上，有外周动脉瘤病史者，尽量每年做一次腹部超声检查。

腿：深静脉血栓。“急性下肢深静脉血栓是很危险的静脉病。”在吴明营看来，深静脉血栓形成的最典型症状是下肢肿胀。由于深静脉堵住后血液回流不畅，患侧腿就会肿起，还会出现压痛和发热感，就像是被小火从里往外烘烤一样。若对侧没血栓，或血栓不像另一侧那么严重，则会形成不对称下肢肿胀。更加严重的是，若深静脉血栓迁移至肺部，会形成有潜在致命威胁的肺栓塞，患者常常会出现胸痛、憋气、呼吸困难等症状。

需要提醒的是，卧床、长时间不动等均是静脉血栓重要危险因素。司机、IT工作者、教师、售货员等需长时间保持一个姿势不动，风险相对较大。以上高危人群一旦出现腿部，尤其踝关节和足部有肿胀感、疼痛或压痛、腿部发红、腿部皮肤温度上升、有浅静脉扩张等情况，应及时就医。

几种坏习惯最伤血管

长期饮食不规律，暴饮暴食，浓油赤酱，高油、高盐、高糖，荤多于素，都会导致营养物质摄入过多，多余的脂质不仅会沉积在血管壁上堵塞血管，还会增加血液黏稠度，容易引发血栓。因此，建议吃饭最好吃七分饱，平时饮食中少吃烧烤、腌制的加工类食品和油炸食品，应少肉多菜，避免脂肪摄入过多。

长期吸烟会导致明显的动脉粥样硬化。香烟中含有尼古丁、一氧化碳、氧自由基、多环芳香烃及丁二烯等 多种有害物质，它们通过肺泡与血液中的气体进行交换，到达血管，干扰血液中的脂肪代谢，破坏血管弹性，损害血管内皮，导致动脉粥样硬化的发生、发展以及血栓的形成。

缺乏运动是血管堵塞的一大诱因。长期不运动，血管里面的“垃圾”就没有办法排出，多余的脂肪、胆固醇、糖分等囤积在血液中，使血液变得浓稠肮脏，最终堵塞血管。

长期熬夜可能带来心梗风险。熬夜会使机体过多地分泌肾上腺素和去甲肾上腺素，造成血管收缩、血液流动缓慢，血液变得黏稠，血液里的垃圾和毒素、氧自由基等明显增加。长期熬夜者的血压、心率调节会呈现为高负荷状态，血管收缩和免疫调节功能也会出现异常。熬夜者可能会出现心脏一过性缺血，同时冠脉粥样硬化以及斑块不稳定的风险也大大增加。

压力大，心情差，精神压力也能引起血管收缩，加速血管老化， 使血管变硬。

护血管养成五个好习惯

首先，饮食上控糖限油。现在生活节奏加快，餐馆、外卖，连很多人自家炒菜都为了口味，多用“高盐、高油、高糖”和浓油赤酱“炮制”出来，导致血管堵塞。所以饮食宜清淡，比如晚餐喝一碗杂粮粥，有利于预防冠心病，控制胆固醇。

其二，增强血管功能运动。慢跑、快走、游泳各种有氧运动，帮助肌肉舒展、关节柔软的体操，哪怕是轻微的肌力锻炼等活动，都能改善血液循环，抑制交感神经活动，使人在常态时心律减慢，降低心脏负担。

世卫组织数据显示，每周步行大于或等于4小时的65岁以上老人比每周步行小于1小时的65岁以上老人，心血管发病率减少69%，病死率则减少73%。

其三，保证睡眠。长期因为劳累、压力大、休息不够导致猝死的情况并不少。一般人建议成人每天23点前入睡，睡够7-8小时，不要被任何事情干扰。

其四，精神放松。突然的精神压力可能引起血管内皮功能障碍，内皮功能障碍使血管的扩张能力受损。最后导致血管不能随血液需求的变化而调整其功能，增加心脏突然事件的发生。

其五，每年要查血管，监测血压。没有症状或不加控制的高血压，是引发诸多血管病的导火索。高血压患者发生脑梗的几率是正常人的4-7倍，而高血压不仅累及微血管，还会导致大血管病变，一定要按时监测、服药，让它们保持在正常范围。

☆推荐阅读☆

小妙招：搓筷子防感冒，热毛巾擦背除疲劳

只要运动都对身体有益？科学运动防损伤

每天60个下蹲养腿抗衰老 锻炼有个注意事项

有“三高”喝谷物浓浆 香菇菜心补钙效果强

三伏养生 吃丝瓜解暑防燥、热水泡脚祛湿毒

运动健身，60岁开始也不晚！这样动更长寿

坐着捏膝、走路握拳 小动作暗藏养生大学问

7食材堪称夏季良药 巧吃凉拌菜瘦身还补钙

腰太粗你以为只是胖？可能脾虚、大脑萎缩

得脑卒中、高血压 “幕后推手”原来是它

夏季常吃6种豆，清热解毒，平安过“苦夏”

垃圾睡眠是健康杀手！睡个午觉治愈身心

养生最好的方式就是坚持早起、管理好情绪

养血脉、心情好……经常跳舞的人不易老！

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过