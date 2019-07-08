养生最好的方式就是坚持早起、管理好情绪

编者按：当你坚持早起的时候，你知道身体会有什么变化吗？当你面对愤怒不满时，你的情绪疏导会让你的身体有什么变化？今天人民健康网就与你聊聊这个话题。

早起的人会越来越年轻

闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。

何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。

能长期坚持早起的人，一般不会有熬夜的坏习惯，这在很大程度上避免了诸多因熬夜引起的疾病，身体更加健康。

长期早睡早起，首先新陈代谢顺畅，皮肤会变得更好，长期坚持黑眼圈也会变淡。比起那些晚睡熬夜，白天不起的人，即使同样每天睡7小时，看看那些晚睡晚起的人，苍老写在了脸上。

体内生物钟调整得好，肠胃活动会更加活跃，有利于形成清晨排便的习惯。所以，只要能早起，就能获得很好的美容效果。

而究竟什么样的清晨活动能够获得更好的效果，那必须是做伸展体操，让身体运动起来获得拉伸。

在睡眠过程中，身体停止活动，处于“凝固”状态。而早晨做一些轻缓的拉伸动作，能让身体舒展开来促进血液循环，同时让身体暖和起来促进代谢，从而让一整天都充满活力。

除了会越变越美，坚持早起也会让你更加聪明。

因为长期坚持早起的人无论是脑细胞还是神经细胞，寿命和活力都更强，这意味着，他们有更好的觉醒和应激反射能力，显得更加灵活聪明，在做事效率和成功率上会高出很多。

早起也能缓解焦虑的心理，“白天”的时间被拉长了，感觉比别人多了2个小时，不是时间在追赶你，而是你在指挥时间。同样，按时休息，早早起床的人患上抑郁的风险也更小。

想要早起，不妨从自己喜欢的事情开始尝试吧。

为自己喜欢的事情早起一个小时，或者半小时，哪怕只有10分钟也会让你变得和从前不同。这是完全属于自己的时间，写字，插花，跑步，画画，任何事，做你想做的，仿佛这个时间是额外的奖励。

掌控了情绪，就把握了命运

你是否也一直在“后悔过去、担忧未来、不满今天”？当下，大多数人或多或少都在忍受“心苦”。每天都有一些人因为情绪失控，用暴力对待他人，或选择离开这个世界，更多的人则活在纠结、焦虑中。导致中国15～35岁群体死亡的第一原因不是疾病和意外，而是自杀。

医学证明，人的各种疾病和负面情绪密切相关。

心理专家指出，情绪是疾病之源，想要拥有真正的健康，不能仅仅依靠吃补品、看医生，更需要学会与人相处，拥有调整自己情绪的能力，也就是提高幸福力。人生应该学的第一门功课就是情绪管理，我们除了要学会与负面情绪相处外，还要掌握培养创建积极情绪的能力，掌控了情绪就把握了命运，掌控了情绪就把握了幸福。

负面情绪是疾病之源，管理情绪就是管理健康

负面情绪通常是在人与人之间的矛盾中产生的，而这些矛盾多源于我们对他人的期待和现实不符。

想要拥有真正的健康，不能仅仅依靠吃补品、看医生，更需要学会与人相处，拥有调整自己情绪的能力，也就是提高幸福力。

经常愤怒和有敌意的人，容易患有高血压和冠状动脉血管疾病；

怨恨、悲痛，不能宽恕和原谅他人，自我憎恨，容易导致自身免疫系统疾病，如类风湿关节炎、红斑狼疮和多发性硬化症；

焦虑，容易引起应激性肠道综合征。

当我们压抑一些负面情绪时，它便会通过身体来表达。

情绪是疾病之源，疾病是负面情绪没有化解的身体呐喊。许多的悲伤、恐惧、愤怒、不满、抱怨都源于没有得到身体需要或想要的东西。

我们的很多疾病在出现症状之前，组织已经发生病变了。就比如，当你感到肝区不适、恶心、厌食之前，肝组织已经病变了；在组织发生病变之前，细胞已经发生了病变；细胞发生病变之前，我们体内的分子已经发生化学变化；而我们体内分子之所以发生化学变化，多数情况与我们的情绪有关。

其实在几千年前，《黄帝内经》里就有“恐伤肾，悲伤肺，怒伤肝，忧伤脾”的记载。只是现代医学找到了科学的证据，让人能够看到这个变化的路径，而实际上人能够理解和看到的还很有限。管理情绪就是管理健康，管理生命，管理幸福。

努力培养积极情绪，感恩所有学会欣赏自己

在生活中的方方面面，我们最大的消耗，就是不分青红皂白地把时间和精力放在了和情绪对抗上面，消耗自己，也消耗别人。

一个人成熟的标志是能够不带情绪地表达需求和愿望。而当需求和愿望没有得到满足时，不抱怨、不攻击、不逃避，积极想方设法去解决问题。

生活中，任何时候我们都希望好心情多于负面情绪。所以在通往幸福的道路上，我们除了要学会与负面情绪相处外，更重要还要掌握培养创建自己积极情绪的能力。

当因为求而不得而感到难受时，问问自己，或者去做一个调查：调查一下中国有多少人是听不到、看不到、又不能够说话、四肢有残疾的，又有多少人有高血压、心脏病、癌症、糖尿病、传染病以及精神疾患的，调查之后再好好体会一下，再盘点一下自己所拥有的……

人的本能是盯着自己没有的一切，也因此会常常难过、悲伤、失望。而学习关注我们拥有的一切，感恩我们拥有的一切，就会感到富足和喜悦。但这种能力，也是需要培养和训练的。

疏导情绪，步骤有四个

1.停下来。当你有情绪时，找个没人打扰的地方，安静地和自己待在一起。

2.听从身体的指引，感受自己的身体。跟随身体的指引，可能想哭，可能想说，可能想喊，可能想打，也可能想抱抱自己。总之，在不伤害自己和他人的前提下，身体想怎么动就怎么动，直到身体感到舒服一些。要明白，身体在很多时候都比我们的大脑有智慧。

3.问自己究竟什么需求没有得到满足，怎样才能满足。特别是如何不依赖他人也能让自己满足。

4.制订行动计划清单，开始行动。（人民健康网综合自健康时报、中国妇女报）

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