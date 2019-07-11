夏季常吃6种豆，清热解毒，平安过“苦夏”

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

夏季吃绿豆清热解毒

夏季外感风热，咳嗽心烦时，也可以熬制绿豆百合粥，用绿豆、鲜百合各50克，大米60克，根据个人情况，可酌加白糖适量。

绿豆、大米煮粥，豆米煮至开花时，加入百合煮熟，加白糖调味即可。每日1剂，分2次食用，具有清热解毒、润肺止咳、宁心去烦等功效。

夏季吃毛豆补钾缓解疲乏

毛豆就是新鲜带荚的黄豆，换句话说，毛豆就是黄豆的“青春期”。新鲜毛豆颜色鲜绿，口感很嫩，但随着水分逐渐减少，颜色由绿变黄，身材也变得浑圆，完全晒干后就成为我们常吃的黄豆。

虽然毛豆和黄豆是同一种植物，但营养却有差异。毛豆的蛋白质含量高达40.3克/100克，与黄豆中的蛋白质含量相当，但毛豆因尚未完全成熟且未曾在太阳下暴晒过，其中维生素C含量丰富，约为黄豆芽的两倍，而黄豆维生素C含量非常低。

毛豆虽然叫豆，但它属于蔬菜，不是淀粉豆类，营养也有独特优势，譬如B族维生素含量很丰富，是一般蔬菜难以比拟的，尤其是维生素B1。由于精白米饭中的维生素B1非常少，因此，对于主要以精白米面做主食的人来说，可能会缺乏维生素B1，吃嫩毛豆等鲜豆类是非常好的“食补”方法。

毛豆营养丰富且均衡，富含膳食纤维，钾含量在蔬菜中也是名列前茅，夏天快到了，出汗增多，适当吃点毛豆还可以补充钾，缓解疲乏无力和食欲下降。另外，毛豆本身带荚，较少有药害和虫害，是相对比较安全的“绿色食品”。

毛豆要选鲜嫩的。首先看豆荚，颜色翠绿说明新鲜，饱满的则豆粒肥大，用手掐豆粒，出汁或很容易掐进去说明比较嫩，否则就老了。盐水毛豆是最简单的烹饪方法，用剪刀把毛豆两头剪掉，在锅中加适量清水，放入八角、桂皮、甘草和盐，水烧开后放入毛豆，煮8~10分钟关火，浸泡入味就行。注意，毛豆一定要煮熟食用，因为生毛豆中含有一些抗营养物质，若没有煮熟，吃了以后可能会出现恶心、呕吐、腹痛等情况。

夏季吃豌豆护眼最佳

豌豆是应季蔬菜，颗粒圆润鲜绿，十分好看。豌豆可不是只以外貌取胜，它含有丰富的维生素A，有护眼的食疗功效；另外，其维生素c含量比较高，好吃又有助于提高免疫力。

整天对着电脑的上班族可以来个护眼大餐，将豌豆、胡萝卜和玉米一起炒着吃，不仅色鲜味美，而且营养丰富，能有效缓解眼睛干涩不适。小孩和老人也可以吃，营养丰富，也很好消化。

另外，给大家推荐一款营养健康的主食：豌豆焖饭。米饭快煮好时加入洗净的豌豆，搅匀后继续烹煮。煮好后再加入洋葱丝、熟的瘦肉粒，盖上盖再焖一会儿即可。这时大米中谷类蛋白、豌豆中的豆类蛋白和瘦肉中的动物蛋白互补，营养全面，适合白领和学生等人群食用。在选购豌豆时，要选深绿色、有光泽 的新鲜豆子，掐一下，嫩的有水流出，老的则硬硬的。

夏季吃蚕豆健脾又利湿

蚕豆性平味甘，不温不燥，老少皆宜，春末夏初吃些，不仅可以获得丰富的营养，且能益气健脾，利湿消肿，养肝明目，补肾强筋。

蚕豆的吃法很多，较简单的要数蚕豆米鸡蛋汤。先将1斤蚕豆剥壳，取出一颗颗蚕豆，再将蚕豆米一分为二，两个鸡蛋打散。锅中放油，将大蒜放进锅中炒一下，加清水烧开后放入蚕豆米，煮开后继续煮1至2分钟，将火力调到最小后慢慢倒入鸡蛋液，煮沸后撒盐调味即可食用。

需要注意的是，蚕豆不可生吃，脾胃虚弱者不宜多食，过敏体质慎用，“蚕豆黄”忌食。

夏季吃扁豆消暑化湿

拿扁豆来说，健脾和中、养胃下气，具有消暑化湿的功效。这对于眼下气温高、湿气重的气候来说，正好“对症”。

而且，每100克扁豆可食用部分的膳食纤维含量为4.4克，足足比我们常挂在嘴边的、富含膳食纤维的芹菜多了3倍还要多。平时精米白面吃得多，体内纤维素含量不足，导致便秘上火的人，赶紧多吃点扁豆吧。但如果是平时辣椒、咖啡等刺激性食物吃多了导致的便秘，就不能靠摄取膳食纤维而缓解了，反而有可能越吃膳食纤维含量高的食物便秘越严重。

另外还要注意，很多人都知道扁豆如果不煮熟煮透很容易食物中毒，但每年各地还是会出现扁豆中毒事件，所以，在饮食安全问题上不要心存侥幸，做扁豆菜时，一定要保证做熟。如果在外面一些餐馆吃饭，觉得对卫生不放心，就干脆不要点豆角类的菜。

夏季吃红豆补钾消肿

研究表明，红豆富含膳食纤维、钾、镁、磷、B族维生素等多种营养物质，特别能补充夏季流汗丢失的钾，心肾功能不好的人尤其适合吃红豆。

中医认为，红豆可清热解毒、健脾益胃、利尿消肿、通气除烦的功效，有利于夏季消水肿。

而红豆的亲戚——赤小豆，利水消肿、解毒排脓作用更强。

一般来说，红豆煮汤、熬粥均可，也可以和绿豆一起熬煮。红豆还可以与大米一起煮红豆饭，能增加粗粮的摄入量。夏季的中期气温逐渐上升，以健脾为主，适宜多吃红豆、红腰豆。（人民健康网综合自生命时报、健康时报、广州日报）

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