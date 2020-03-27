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疫情心理修复评估 | 测测你有没有疫情“后遗症”？

2020年03月27日14:24 来源：人民网-人民健康网

国内新冠肺炎疫情现在已得到有效控制，生产生活秩序也在逐步恢复。但是，此次疫情感对我们每个人心理的冲击可能还会持续一段时间。

这段时间，你是否有以下感受：

害怕生病，一旦出现感冒发烧的症状就坐立难安

做噩梦，梦到自己感染、家人感染，十分害怕

处于焦虑之中，难以从疫情的冲击走出来

面对复工，一时很难适应，甚至有一些焦虑、彷徨

……

其实，这些都是你在疫情中心理受到影响的应激反应。

突发性公众卫生事件，公民的心理健康都会面临巨大挑战，防疫，也要防“抑”。在配合国家防控的同时，我们也要关注内心，借用专业的心理干预手段，将自己的心理调整、修复到健康的状态。

为了修复此次疫情带来的“后遗症”，“人民好医生”客户端联合壹心理测评研发团队根据《生活事件冲击量表修订版》、个人及集体创伤等量表和研究，研发出了针对此次新型冠状性肺炎的《疫情心理修复评估》。 从侵袭、脱离症状、回避、高唤醒等4个维度，评估你在疫情后的心理状态。完成测试将生成6页专业报告，专业建议，帮助你缓解和修复你受到的心理冲击和创伤，以积极健康的状态面对今后的生活。

适合人群

经历一线抗疫的人

处于疫情发生地区，经历过隔离的人

有亲人、朋友感染的人

所有在此次疫情中感到心理不适的人

所有关心疫情、关注自己心理健康的人

扫描下方二维码开始自测

下载“人民好医生”客户端，获得心理援助等更多服务

(责编：李轶群、许晓华)


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