专家：疫情防控常态化后要调整心态 但不能麻痹大意

人民网北京5月15日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就常态化疫情防控下的心理健康服务有关情况举行发布会，会上，中国科学院心理研究所副所长陈雪峰表示，抓好疫情防控常态化工作需要从每一个人做起，调整心态，对疫情防控举措保持关注，按照国家和地方防控举措要求积极做好配合。

普遍人如何在心理方面更好地适应“新常态”？陈雪峰表示，目前疫情防控常态化，但仍存在不确定因素，个别地区仍有散发疫情或聚集性感染情况。疫情防控进入常态化后，不能松懈思想、麻痹大意，应坚持外防输入、内防反弹。

疫情防控常态化下，普通人进行心理调适有三点建议：

首先，调整心态，接受疫情防控常态化，改变必要的行为和生活方式。在国务院联防联控机制印发的《关于做好疫情常态化防控工作的指导意见》提出五个方面20条具体要求，对每个人的具体行为提出要求，比如科学戴口罩、保持社交距离、减少非必要聚集性活动、室内多通风、勤洗手、使用公筷等。这既是疫情防控需要群众做出的行为改变，也是长期提高每个人健康素养需要做出的行为改变。

其次，持续关注国家和地方疫情防控举措新政策。由于疫情发展存在不确定性，因此疫情防控举措会根据发展情况做出相应调整。随着生产生活秩序不断恢复，大家关注点有所转移，对于疫情防控相关政策信息关注度降低。抓好疫情防控常态化工作，需要从每一个人做起，对疫情防控举措保持关注。

最后，一旦群众身边出现散发疫情或聚集性感染情况，不要过度恐慌。疫情暴发初期发展速度快，但经过前一阶段的疫情防控，各级政府和每一个人均积累了疫情防控经验，有应对疫情的心理准备。所以，一旦再次出现散发疫情或聚集性感染情况，不要过度恐慌。如果出现散发疫情等类似情况，要按照国家和地方防控举措要求，积极做好配合，及时调整心理状况，科学应对。