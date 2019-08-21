血压不听话做套降压操 B族维生素能降压

编者按：高血压作为一种常见的慢性疾病，近年来患病率呈明显上升趋势。相关数据显示，目前我国约有3亿高血压患者，每10个成年人中有2人患有高血压。这也提醒大家，防治高血压刻不容缓。

医学指导：

北京安贞医院药事部主管药师 方振威

北京医院心内科主任医师 刘 蔚

河南省人民医院高血压科主任 刘 敏

西安交通大学第一附属医院中医科副教授 孙连庆

血压不听话，做套降压操

1.预备动作：端坐，目视前方，双臂下垂，双掌置于膝关节，使手臂90度自然弯曲，两足分开与肩同宽，全身肌肉放松，呼吸均匀。

2.按揉太阳穴：顺时针旋转一周为一拍，约做32拍。

3.按揉百会穴：用手掌紧贴百会穴旋转，一周为一拍，共做32拍。百会穴在后发际正中上7寸，当两耳尖直上，头顶正中。

4.按揉风池穴：用双手拇指按揉双侧风池穴，顺时针旋转，一周为一拍，共做32拍。风池穴在头额后面大筋两旁，与耳垂平行处。

5.摩头清脑：两手五指自然分开，用小鱼际从前额向耳后按摩，行走一次为一拍，约做32拍 。

6.擦颈：用左手掌大鱼际擦抹右颈部胸锁乳突肌，再换右手擦左颈，一次为一拍，共做32拍。

7.按揉曲池穴：先右手后左手，旋转一周为一拍，共做32拍。

8.揉关宽胸：用大拇指按揉内关穴，先揉左手后揉右手，顺时针按揉一周为一拍，共32拍。

9.引血下行：分别用左右手拇指按揉左右小腿的足三里穴，旋一周为一拍，共做32拍。

10.扩胸调气：两手放松下垂，然后握空拳，屈肘抬至肩高，向后扩胸，最后放松还原。

B族维生素能调脂降压

维生素B3（烟酸）调节血脂。大剂量服用烟酸可调节血脂。用药量为1～2克/次，一天服用1次。这种疗法主要用于无法耐受他汀类药物的患者，可先从小剂量（0.375～0.5克/天）开始服药，4周后加量至最大常用剂量。需要注意的是，用于治疗血脂异常时烟酸的剂量可达生理需求量的数百倍之多，可能产生副作用，最常见的不良反应是面部潮红，也有可能发生肝脏损害、高尿酸血症、高血糖及消化道不适等。因此一定要在医师的指导下服药，不可自行服药或擅自加量。

维生素B9（叶酸）治疗H型高血压，降低脑卒中风险。H型高血压是伴有血浆同型半胱氨酸升高的高血压。我国数据显示，高血压与高同型半胱氨酸同时存在时，脑卒中的风险增加11.7倍。目前已知降低同型半胱氨酸最安全有效的方法是补充叶酸。叶酸分为两种，一种为大片，每片5毫克，为治疗用药，主要用于叶酸缺乏所致的巨幼红细胞性贫血；一种为小片，每片0.4毫克，为预防用药，主要用于孕妇预防胎儿先天性神经管畸形。高血压患者在服用时，应选择小剂量叶酸，每天两片即可。

食疗降血压

每天一瓣蒜

澳大利亚阿德莱德大学研究人员发现，吃大蒜可以起到降血压的作用，效果不亚于一些降压药。

试验中，研究人员招募了两组患有高血压的志愿者，一组在3～6个月中每天服用600～900毫克含有“蒜素”的营养补充剂，对照组则服用安慰剂。

结果显示，服用“蒜素”补充剂的，高压平均降低了8.4毫米汞柱，低压平均降低了7.3毫米汞柱；血压越高的患者，其降压幅度越大。试验中每日摄入的蒜素含量为3.6～5.4毫克，而一瓣新鲜大蒜中含有5～9毫克的蒜素。

该研究负责人卡林·里德博士指出，从试验结果来看，大蒜的降压效果甚至不亚于一些常规降压药。但由此断言可用大蒜或蒜素补充剂替代降压药为时尚早，蒜素能否长期起到良好降压效果还有待进一步研究。

喝二子茶

“二子茶”的主要材料为：决明子50克、枸杞子15克、冰糖30克。将决明子略炒香后捣碎，与枸杞子、冰糖共放茶壶内，冲入沸水适量，加盖闷泡15分钟，代茶频频饮用，每天1剂。

西安交通大学第一附属医院中医科副教授孙连庆表示，高血压是一种常见的心血管疾病，中医多将其归为“眩晕”范畴，认为其发病主要由于情志、饮食、劳倦等多种因素使肝、脾、肾三脏阴阳失调所致，其中肝肾阴虚证是常见的一种证型，多表现为口干口苦、手足心热、大便干结等症状。二子茶有益肝滋肾，明目通便的功效。适用于高血压引起的头晕目眩、双目干涩、视物模糊、口苦口干、大便干结等。

决明子又称草决明，味甘、苦、咸，性微寒，能清热明目，润肠通便；枸杞子性平，味甘，益精补肾、养肝明目。因此本方具有益肝滋肾，明目通便的功效，最宜于高血压证属肝肾阴虚者。

此外，本方中加入冰糖既能提升口感，又能养阴生津。但需要注意的是，患有糖尿病的人群不适宜使用冰糖，可以单纯用枸杞子、决明子代茶饮。

最护血压的三种食物

菠菜。高钠饮食会使血压升高，与钠恰恰相反，钾可以促使肾脏排出更多的钠，从而缓冲钠盐升高血压的副作用。并且，研究也发现，适当多吃含钾的食物对脑血管有保护作用。在绿叶菜中，菠菜是含钾大户。不少人喜欢吃菠菜罐头，但其中含有大量的钠，不利于高血压患者的健康。在不能吃到新鲜菠菜的情况下，推荐吃速冻波菜，营养素不会流失并且容易储藏。大家可以将它与坚果、牛奶等制成混合果汁饮用。需要提醒的是，服用华法林抗凝的患者应少吃菠菜，以免影响药效。

香蕉。香蕉是最常见且营养丰富的水果之一，其高钾低钠的特性，可很好地稳定血压水平。

此外，香蕉中富含的镁元素也对血压有调控作用。曾有研究发现，如果每日摄入368毫克镁元素，持续3个月，总体收缩压就会降低2毫米汞柱，舒张压降低1.78毫米汞柱。

目前，美国食品药品管理局已经允许香蕉产业在广告中宣传香蕉的降血压和防中风功效。但是，香蕉与螺内酯、氨苯喋啶、阿米洛利等保钾利尿药同服可能引起高血钾。因此，服用上述药物的患者，应限制食用。

红薯。红薯富含膳食纤维、钾、铁和维生素B6等营养素，有利于肠胃蠕动，能使人顺畅排便，从而有助降低便秘诱发的血压短期升高。其中富含的钾元素可以促进体内矿物质水平的均衡，辅助降压。有研究发现，红薯等富钾食物可将中风的风险降低20%。

但是，红薯不能完全替代主食，也不能替代其他蔬菜，空腹食用还容易造成反酸、烧心等问题。

降压药几点吃最好？

对于大多数人而言，血压在24小时内具有“昼高夜低，两峰一谷”的节律现象：即8：00~9：00，16：00~18：00最高；夜间睡眠时，血压下降，凌晨0：00~3：00达到最低。一天里血压变化曲线像一个勺子，叫做勺型血压。根据这个规律，让降压药的起效时间与血压波动的高峰期基本同步，就能使药物产生更好的降压效果。具体来说，对于勺型血压患者当遵循以下几点：

1.一天服用1次的长效降压药（包括控释片和缓释片），多在早上7：00服药。饭前饭后均可，建议在进食前服用。

2.一天服用2次的中效降压药，早上7：00和下午15：00服药为好。

3.一天服用3次的短效降压药，第一次清晨醒来服，第二次中午13：00点服，最后一次下午18：00之前服。

4.还需要提醒的是，勺型血压患者切忌睡前或者夜间服用降压药，避免血压过低导致组织灌注不足，从而诱发缺血性脑卒中。此外，利尿剂如氢氯噻嗪应在早上服药，以免晚上服用造成夜尿次数增加， 影响睡眠。

此外，有部分患者的血压波动并不典型，夜间血压下降幅度与白天相比不足10%，被称为非勺型血压；还有更少部分患者出现夜间血压无下降或者反超白天的情况，被称为反勺型血压。一般来说，非勺型或者反勺型血压的患者往往提示存在交感神经持续兴奋，引起夜间血压持续升高，会对脑、心脏、肾脏及大血管造成危害，因此要密切控制夜间血压。此类患者需要使用长效降压药物，应在晚上8点或睡前服药。

患者最好做一个24小时血压监测，根据血压波动类型来确定服药时间，一般选择在高峰前1～2小时服药。患者也可以在一天中选择4个时间点，每6小时测一次血压，连续测3天，就能够大致掌握自己血压波动的情况，由此可以推断出恰当的服药时间。

降压治疗谨记八点

1.血压高了及时就诊。门诊中，经常碰到有些病人几年、甚至十几年不吃降压药，最终因高血压导致了严重并发症（如急性心肌梗死、脑出血、急慢性肾功能衰竭），错过了最佳治疗时间。临床发现，早期服药能减少血压升高对心脏、大脑、肾脏和血管等器官的损害，延缓甚至不发生并发症。

2.别擅自用药。高血压的发生机制非常复杂，每个患者都不同，治疗要遵循个体化原则，医生会根据每个人的具体情况，选择最适合你的降压药。千万不要自己到药店买药，或周围同事邻居吃什么药就跟着吃。

3.不要迷信保健品。不少高血压患者迷信服用保健品能降压，宁愿相信广告宣传，也不愿到医院治疗。其实，大多数保健品所谓的能“降压”，都是噱头，毫无作用。日常生活中，千万不能用保健品代替降压药。

4.普通高血压患者不需要输液治疗。除高血压急症外，一般的高血压病不需要输液治疗，口服降压药就足够了。相反，不必要的输液会增加感染和血管损伤风险，甚至使血压升高。

5.降压应以“平稳”为主。降血压并非越快越好，多数高血压患者应根据病情在数周至数月内将血压逐渐降至目标水平；年轻、病程较短的患者，降压速度可快一点；老年人、病程较长或已有并发症的患者，降压速度则应慢一点。

6.不要随意停药。不少患者觉得西药有很多不良反应，长期服用对身体有害。事实上，所有的药物都可能有不良反应，相对而言，目前常用的降压药物不良反应发生率均很低，绝大多数患者可以长期服用。即使出现不良反应，也不要自行停药或减药，应咨询医生。

7.血压降到目标值并不代表治愈。目前还没有药物能够根治高血压病，服用降压药物后血压降至正常并不能说明病已治愈。一旦停止服药，或遇到过度疲劳、紧张和情绪激动等情况，血压还会重新升高。

8.吃药的同时要定期复查。长期服药的高血压患者应经常测量血压，定期到医院做些必要检查。医生除了根据血压控制的情况调整药物，还会做一些其他检查，以便了解各个器官的情况。

血压控不好，心血管风险增三成

牛津大学教授陈铮明、北京大学教授李立明等在《柳叶刀》全球健康子刊上曾发两篇中国前瞻性慢性病研究结果，强调了血压、肥胖等危险因素管理对于预防血管疾病的重要性。

该研究以51.2万名中国人为研究对象，结果显示，40～79岁人群当收缩压为120～180毫米汞柱时，收缩压水平与新发血管事件呈连续正相关。总体而言，收缩压每升高10毫米汞柱，缺血性心脏病和卒中风险约增加30%。此外，血压升高与血管疾病风险之间的关联随年龄增加而减弱，40～49岁人群的风险增加约为70～79岁人群的2倍。我国约一半的血管死亡事件归因于血压升高（收缩压>120毫米汞柱），相当于每年近100万例死亡（<80岁人群）。

研究还发现，在相对较瘦（平均体质指数BMI为23.6）且看似健康的中国人群中，肥胖与卒中风险呈正相关。BMI每增加5，收缩压增加8.3毫米汞柱，卒中风险增加30%。体重增加对中风的影响，中国比发达国家更明显；年轻人发生卒中的风险比老年人更高；男性比女性更危险，因为前者胰岛素抵抗更高。研究者总结说，我国人群平均血压即使小幅降低，也可能对血管疾病发病和死亡带来重大影响。

控血压从生活方式改变开始

1.严格控制食盐摄入量，每日每人不超过5克。

2.戒烟、戒酒。

3.放松心情，缓解精神压力。

4.不滥用或依赖保健品、偏方、降压仪器等，建议去正规医院，由高血压专科医生在必要的检查、评估后确定长期治疗方案。

5.重视病因筛查。由确切病因所致的高血压为继发性高血压，约占总数的20%。随着原发病的治愈，大多数患者的血压可恢复正常或变得较易控制。因此，尽早明确是否为继发性高血压，并针对性治疗，可提高治疗效果。（人民网健康综合自生命时报）

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