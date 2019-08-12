降血糖、防三高 专家为你开慢病“处方”

编者按：随着人们生活水平日益上涨，再加生活与工作的双重压力，还有人们日常的不规律、不健康的生活方式，越来越多的人被高血压、高血糖、高血脂等等慢病所困扰，如果防慢病？今天人民健康网就与大家聊聊这一话题。

三高人群多吃萝卜皮

东南大学附属中大医院临床营养科主管营养师夏朋滨指出，萝卜皮营养丰富，尤其适合三高人群食用。

除了维生素和矿物质，萝卜皮还富含果胶、槲皮素、异硫氰酸酯类等活性物质，一定程度上有助调控血脂、血糖和血压，是三高人群的理想食品。此外，异硫氰酸酯类还具有一定的抗癌功效。萝卜皮最好生吃，能留住更多的活性成分，比如凉拌萝卜皮、腌萝卜皮、糖醋萝卜皮等。

萝卜皮做菜要注意以下几点：第一，如果打算做凉拌萝卜皮，就把皮削得厚一些，上面带一层萝卜肉，拌出来的菜好看也好吃；第二，凉拌前，把萝卜皮放入冰水中浸泡30分钟，有助去除异味，使其口感更脆，如果没有冰，直接放清水也可以，效果稍差些；第三，用盐提前把萝卜皮腌制一会儿，口感更好；第四，萝卜皮最好一次吃完，吃不完的一定要用密封的盒子盛装后放入冰箱，以免给冰箱带来难闻的气味。

每天一两麦片粥，预防糖尿病

瑞典查尔默斯科技大学和丹麦癌症协会的一项联合新研究称，每天食用50克全谷物（黑麦、燕麦、小麦等谷粒的胚乳、胚芽和麸皮）能起到预防2型糖尿病的作用。

研究人员选取5.5万名丹麦人的健康数据资料。研究开始时，这些人的年龄在50~65岁之间，在随后15年的调查期内，超过7000人患上了2型糖尿病。研究人员首先统计参试者每日全谷物总摄入量及全谷物食品类型（黑麦面包、燕麦粥、什锦粥等），然后将数据与丹麦国家糖尿病登记簿的统计资料结合，做梳理分析。结果发现，全谷物食用量最高的人群（每天至少摄入50克全谷物，相当于一小碗燕麦粥或一片黑麦面包），患上2型糖尿病的比例最低，食用量越少，患病比例越高。具体来说，每天吃一两以上全谷物的男性患病风险比完全不吃的人低34%，女性低22%。

研究人员表示，多吃一些全谷物是降低2型糖尿病风险最有效的饮食方法之一。另外，喝咖啡、少吃红肉也同样可以起到作用。

有“三高”，喝些谷物浓浆

很多人体检出了“三高”，除了缺乏运动外，贪图美味，追求高脂肪、重精粮、少粗粮的饮食习惯也是“三高”等症状高发的根本原因。解放军309医院营养科主任张晔建议，多选粗粮做你的主食吧。

张晔指出，中国居民膳食指南建议，每天应该吃250~400克的谷物，其中要有50~100克的杂粮、粗粮。但对于“三高”人群，这个量还要再加一些，可以占到主食的1/3至1/2。与细粮相比，粗粮供给的能量不高，但膳食纤维含量却要高很多，对脂肪的吸收有一定的阻碍作用，能够降低血液中低密度胆固醇和甘油三酯的浓度，从而降低高血压、糖尿病和高血脂症的发病风险。

因为粗粮做起来比较麻烦，算上泡煮的时间，差不多得需要两三个小时，张晔建议，喝谷物浓浆。小的时候，家里边熬粥，都会把漂在表层的米油给孩子和老人喝，这层米油其实就是粮食里的脂肪，且多为不饱和脂肪酸，非常容易吸收。所以，将粗粮经过熬煮或打成浆，是非常健康的饮食方法。

怎么吃最健康？张晔的秘诀是：谷物+豆类+坚果。比如冬天可选黑米、黑豆、黑芝麻，再加上核桃粉这种黑色组合，有补肾强身的作用，口感和营养都相当好。夏天可选择绿豆、薏米、百合、莲子、西米等。对于女孩则可以选择大米、红豆、红枣、枸杞，有补血安神的作用。脾胃不好的人群，则可以选择燕麦、小麦、花生、芝麻等组合，有健脾和胃，消食化积的效果。对于更年期女性，则可加些黄豆，有很好的辅助治疗作用。

大部分人都喜欢把粗粮放在晚上吃，其实粗粮不易消化，晚饭吃得过饱，可能影响睡眠质量。张晔建议，谷物浓浆的形式，好带又方便食用，合理分配在一日三餐中就更好了。

喝酸奶，血糖好

韩国岭南大学研究小组一项研究表明，酸奶摄入量与糖尿病风险呈负相关，即摄入越多，风险越低，在按照摄入量多少所分的四个组中。摄取量最多的组比最少的组糖尿病风险降低27%。而酸奶对于已患糖尿病的患者也有好处。

解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞表示，糖友通常有不同程度的肠道微生态紊乱。肠道产生的丁酸、丙酸等有益短链脂肪酸水平较低，结果导致胰岛素敏感性下降，血糖升高，糖脂代谢失调。食用酸奶能够有效改善糖友的肠道菌群，而相比补充益生菌，喝酸奶的方式比较简单。益生菌饮料中虽有更多益生菌，但是糖分相应也很多，因此这类饮品并不适合糖友饮用。

左小霞建议糖友最好在餐后喝酸奶，因为餐前胃酸酸性强，会消灭大部分乳酸菌，降低酸奶的效果。很多糖友认为酸奶糖分高，但其中的乳糖发酵后生成乳酸，能够延缓胃排空，帮助控制餐后血糖；即使剩余少部分乳糖，也在小肠中分解吸收，并不会引起血糖波动。在我国，酸奶产品的最小份包装是100克，每天2勺或一杯即可。对于超重和肥胖糖友，则最好选择超市里的低糖或脱脂酸奶。对于加入大量果酱等进行调味的酸奶，则不建议选择。

血脂高，蛋黄每天吃半个

蛋黄中的脂肪以单不饱和脂肪酸（油酸）为主，磷脂含量也较高。但是蛋黄中铁的利用率较低，仅为3%左右，这是因为其中含有卵黄高磷蛋白，对铁的吸收有干扰作用。

鸡蛋的重量一般在45～55克之间。《中国居民膳食指南（2016）》推荐，成人平均每天蛋类摄入量为40～50克，每天一个鸡蛋，每周鸡蛋不超过7个。北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任马冠生表示，对于高血脂患者，应适当减少蛋黄的摄入量，比如吃一个蛋清，但蛋黄可减半。鸡蛋最好安排到每天都吃，而不是集中到某一餐食用。

多吃绿叶菜，少得脂肪肝

《美国科学院院报》刊登瑞典一项最新研究发现，多吃绿叶蔬菜对预防脂肪肝至关重要。

瑞典卡罗林斯卡研究所研究员马蒂亚斯·卡尔斯特罗姆博士及其研究小组给一组小鼠喂食高脂肪高糖食物，使其脂肪肝风险增大。之后给部分小鼠补充硝酸盐（绿叶蔬菜中含有大量硝酸盐），结果发现，这些小鼠发生脂肪肝的风险显著降低。研究人员还对两种不同人体肝脏细胞展开了培养研究，验证了小鼠实验的结果。此外，研究者还发现，补充硝酸盐后，2型糖尿病小鼠的血压降低，胰岛素水平改善。之前有研究显示，来自蔬菜的硝酸盐有助改善线粒体功能，提高身体耐力。

研究者表示，体重超标和饮酒过量是导致脂肪肝的两大主因，治疗脂肪肝目前尚无有效药物。这项新研究表明，多吃绿叶蔬菜，增加硝酸盐的摄入，有助于减少肝脏中的脂肪堆积，可降低脂肪肝、心脏病和糖尿病等疾病风险。

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