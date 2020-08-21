天气炎热血压降了，能停药吗？

高血压是中老年的高发病。大多数人在秋冬季会比较重视血压，到了夏季血压有所下降，警惕性就会下降，有的人会自行减药，甚至停药。中山大学附属第一医院血管康复科张焰教授提醒，药不能随意停，且要当心高温天血压还可能骤升，这种血压波动很伤身。

张焰教授介绍，人的血管好像钢管，热胀冷缩，夏天大多数病人血压比冬天低，需要根据血压来调整降压药物的剂量，低就要减药，推荐优先使用长效制剂平稳降压。根据患者的波动特点选择用药时间：不要清晨起来就将几种降压药物一次服用，而是应当分次服用。

但是可以完全停药吗？不能！高血压病人的三件事（三方面的工作）；除降压外，控制动脉粥样硬化、预防中风的药物不宜停用。另有一部分病人在高温酷暑应激状态下血压骤升，积极降压，注意阿司匹林大于160mmHg不宜服用，会增加脑出血。

这里要提醒的是有部分高血压患者在夏季血压会波动比较大，这种血压的波动其实很伤身，尤其是收缩压波动幅度大，增加心脑血管事件风险，早发现、早干预可能会改善患者的预后。对于血压波动大的患者，张焰教授建议，一是可以校准电子血压计，或改为人工水银柱血压计，因为不排除测量误差所致。二是排除下生活因素的影响，比如天气炎热睡眠不好、情绪烦躁也可能引起血压的波动。

另外患者也要寻找下血压波动的背后是否暗藏疾病的因素：看是否可能存在自主神经功能受损，表现为对血压的调节能力减弱，导致血压大幅度波动；说明已存在靶器官损害，尤其是左心室壁增厚和左心室舒张期顺应性减低；频繁的室性早搏造成瞬间血压波动，血压测值可能不准。

（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 彭福祥）