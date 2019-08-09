防骨松、助安神 养老防衰做好这些事情

编者按：头发变白、皮肤弹性降低、牙齿松动脱落、耳聋、眼花、驼背、动作迟缓、健忘……衰老是人类不可避免且让人很苦恼的问题，但日常一些保养方式可让它来得慢一些。人民健康网今天就与你聊聊养老防衰那些事。

养好肾经才能抗衰老

肾作为人体的“先天之本”，是人体在遗传上禀赋最充足的脏器。足少阴肾经也是与人体脏腑联系最多的经脉，是生命活动的“健康线”。肾经气血旺盛、经络通畅，人才会强壮长寿。

肾脏最重要的功能是“藏精”，既藏先天之精，也藏后天之精。先天之精即禀受于父母以构成脏腑组织的原始生命物质，与人的生育有关，故民间常把性功能障碍归于“肾虚”；后天之精由脾胃生成和运化而成的水谷精微藏于肾脏中，主人体的生长发育。保养好肾中精气，是抗衰老、延年益寿的关键。

肾脏的循行路线起于小趾下部，斜走足心至然骨穴，循内踝后方入跟中，上行至腘内廉、股内后廉，贯脊属肾，络膀胱。其直者：从肾上贯肝、膈，入肺中，循喉咙，挟舌本。肺中分出一支脉，络于心，接手厥阴心包经。途径涌泉、然谷、太溪、筑宾、阴谷等共54穴。给大家推荐5个肾经的保健方法。

1.经常揉搓涌泉穴可滋阴补肾、颐养五脏，鼓舞肾经气血运行。

2.因肾经起于足底，经常以艾叶水泡脚可打通肾经。

3.太溪穴为肾经上的原穴，经常刺激该穴可激发肾脏这个“先天之本”的原动力。患有慢性肾病、肾功能不全的人不妨常试一试。 4.按摩、艾灸肾经上的穴位或敲打肾经，在下午5～7点肾经当令之时效果更好。

5.饮食上可适当多吃些黑米、黑豆、芝麻、木耳等黑色食物；起居上，冬季是肾脏封藏的好时机，应无扰其阳，节制房事，保证充足睡眠。

耐力训练抗衰老效果好

据美国《医学快报》报道，德国莱比锡大学和萨尔大学的研究者发现，与力量锻炼相比，耐力训练能更好地抵抗衰老。

研究人员选取了266名身体健康的年轻人，他们平时都不怎么参加体育运动。参试者被随机分入耐力训练（连续跑步）、高强度间歇式训练（热身后将快跑与慢跑交替进行4次，最后通过慢跑冷却肢体）和力量训练（在器械上做循环运动，动作包括体后屈、卷腹、坐姿下拉、坐姿划船、坐姿小腿屈伸、前腿肌伸展、推胸和仰卧腿举等）三组，以及一个不运动的对照组。前三组每周锻炼3次，每次45分钟，总共有124人坚持下来。

在研究之初和最后一轮运动后，研究人员分别分析了参试者血液样本中白细胞的端粒长度和端粒酶活性。结果显示，与对照组相比，前三组参试者端粒酶活性和端粒长度都增加了，这对防止细胞衰老、提高细胞再生能力以及健康衰老都很重要。不过，与力量训练组相比，其他两组的端粒酶活性高了2~3倍，端粒长度也明显增加。

研究人员表示，耐力训练是促进健康衰老的重要机制，其中一种可能性是由于这种类型的运动影响血管中的一氧化氮水平，促使细胞发生积极的变化。此外，从进化论的角度来看，耐力训练能更好地模仿人类祖先旅行、搏斗等行为，涵盖的范围很广，跑步、游泳、滑雪和骑车等都属于耐力训练。

“三味药茶”抗衰老

伸筋草。其性辛温、味苦，入肝经，具有舒筋活络、祛风散寒、除湿消肿的作用。对于老年人骨质疏松、关节酸痛、四肢软弱无力、抽筋等常见问题有很好的缓解和治疗效果，建议这些人群可经常用伸筋草泡水喝。

远志。关于远志有一段有趣的传说：话说古代有一秀才，娶得颇通药理的药铺主之女为妻。某年夏日，秀才参加省城乡试。临行前，妻子把一段棕色圆木（当时称为“大胆”）交给他，说此木可助夫君一举夺魁。秀才不解，妻子解释道：“相公赶考，千里迢迢，天气酷热，日间赶路，夜来读书，岂不有害健康？‘大胆’内服有安神补益之效，外用又可治痛疸、肿毒，可保相公一路安康。”后来，秀才果然考中第一名。秀才深感此木神效，但认为药名“大胆”比较粗俗，于是更名“远志”。建议大家平时可取远志适量，用开水冲泡饮用。

益智仁。益智仁味辛，性温，归脾、肾经，古代相传吃了它可以高中状元，故取名“状元果”，同时也由于它能益智、强智，所以又称益智仁。现代临床还常用于治疗老年痴呆、呕吐、肾虚、尿频、遗精等症。建议平时可取适量益智仁，用开水冲泡饮用，此茶对老年人健忘、精神不振效果尤佳。

以上三味都是性情十分温和的中药，但有胃炎、胃溃疡等肠胃不好的人群应在医生指导下服用。

每天60个下蹲养腿抗衰老

俗话讲“人老腿先衰，树老根先枯”，双腿是身体的枢纽，有人体50%的神经、50%的血管，流淌着50%的血液，因此养好双腿是养生健身的一大关键。下蹲运动就是保养双腿、促进血液循环、增强腿部肌肉的一大利器。当人蹲下时，双腿和臀部肌肉受到挤压，下肢血液会快速回流到心脏，起身时，血液又快速返回，这一蹲一起有利于气血流畅，可起到养生、抗衰老的功效。此外，下蹲运动还可加强下肢肌肉力量、巩固膝关节稳定度、降低血脂、预防心脑血管疾病、延缓脑功能衰退、提升性功能等。

北京体育大学健身健美讲师鲍克介绍，下蹲简单，但也有不少讲究。站立时，双腿应分开与肩同宽，脚尖朝外，膝关节垂线不超过前脚尖，臀部向后如同坐板凳，全程挺腰抬头收腹，不能有含胸夹膝的动作，下蹲时吸气、站立时呼气。

依据蹲的幅度，下蹲运动可大致分为半蹲、深蹲和全蹲，此外还有箭步蹲、侧蹲这样的流行蹲法。大腿高于膝盖水平角度为半蹲，低于膝盖水平角度为深蹲。深蹲中参与最多的是股四头肌，全蹲则对臀大肌刺激最大。锻炼时，绝大部分人应以深蹲为主，半蹲和全蹲为辅。鲍克提醒，下蹲时下得要慢，起得要快，否则易损坏膝关节。在接近蹲下的最低位置时,最好再放慢速度,这样能更好锻炼腿部肌肉。

做下蹲动作应量力而行、循序渐进，建议先1天做4组，每组15个，然后逐步增加数量。下蹲的节奏标准大致为5秒钟1次，运动量要自己把握，以每次活动之后有气喘，脉搏跳动120~140次/分钟为宜。此外，蹲幅也应视各人体力而定，下蹲也不是所有人都适合。患高血压、糖尿病和有关节疾病的人不宜做；老人或体弱者可先采用半蹲或“1/4”蹲，膝关节弯曲角度依个人身体状况和感受而定，下蹲时需缓慢平稳，锻炼时可手扶床头或门框，一次做10个，每天不超过5次，也可根据自身条件适当调整。

如果在练习之初出现肌肉疼痛，不必担忧，这是由于肌肉中乳酸堆积引起的，继续坚持几天，酸痛就会消失。下蹲练习应遵循持续性原则，每天坚持才有显著效果。

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