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早晨起床头晕？可能是你的血压在报警

2020年08月05日09:49 来源：人民网-科普中国

高血压是生活中一种常见的慢性疾病，目前我国高血压发病率也呈现出上涨的趋势。早起时若经常出现头晕、头痛、恶心、呕吐的情况，就要警惕是血压异常升高所致。

血压清晨、夜晚变化规律

人体的血压在昼夜24小时之内不断变化。人体在日间较活跃，身体要消耗较多的氧气和营养物质，因此参与运输的血液量较大，血压会高一些。夜间睡眠时身体对氧气和营养物质的需求降低，血压会相应低一些。

正常人清晨觉醒和起床后血压逐渐上升，一般在早晨8:00~10:00达到高峰，此后下降。在16:00~18:00血压再次升高，之后缓慢下降。直至凌晨2:00~3:00降到最低值。

血压昼夜变化曲线像一个长柄的勺子，这种现象也被称为“杓型”现象。在老年人群中，这种变化节律会随着年龄增长而逐渐减弱。有数据统计，在年龄≥60岁的老年人群中，有69%的人血压呈现非杓型，是中青年人的3倍以上。在≥80岁的高龄老年人群中，正常杓型血压节律丧失的人群比例较高，达到了83.3%。

如何预防清晨血压升高

清晨是猝死、心肌梗塞和脑卒中的高发时段，而清晨血压升高正是清晨心脑血管事件高发的重要因素。清晨血压升高在一定范围是一种正常的生理状态，但是如果血压升高的幅度过大，就变成了不正常的病理状态。因此，高血压患者要经常监测和记录自己早晨的血压状况，从以下几个方面预防清晨高血压：

第一，对于已经患有高血压的人而言，合理服用降压药物，尽量选择降压作用能够覆盖24小时的长效降压药物。

第二，生活上尽量不要熬夜，保证充足的睡眠时间。

第三，老年人锻炼时间不宜过早。

第四，保证大便通畅，避免晨起后用力排便。

本文由国家心血管病中心基层高血压管理办公室医学负责人、副研究员张海波进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿

(责编：许晓华、李轶群)


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