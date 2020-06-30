夏季血压管理——你的血压还好吗？

对高血压患者来说，炎热的夏季会对血压造成哪些影响呢？今天，我们就来详细说一说。

夏季血压不升反降

我们知道，血压值不是一成不变的，按一天来算，通常白天血压比夜间高，清晨和上午8～10时血压偏高，而深夜或凌晨时血压偏低，这称为血压的昼夜变化规律，其实，血压还有季节变化规律，通常表现为冬季血压较高，夏季较低。

一项在我国10个城镇地区进行的对超过50万名30岁～79岁人群的调查显示，收缩压在冬季（12月～2月）比夏季（6月～8月）平均高出10mmHg，当室外气温高于5℃，该气温每降低10℃，收缩压升高5.7mmHg，而且这种变化在老年人和比较瘦弱的人群中更为明显。

夏季血压为何不升反降呢？

其实，血压的高低主要取决于心肌收缩力、血容量和外周血管阻力的大小。冬季寒冷，很多人觉得手脚变凉，这是由于外部气温过低，人体通过收缩外周血管来减少热量消耗，达到保暖的目的。但同时，外周血管阻力增加，血压就会升高；而且冬天出汗少，血容量相对充足，血压更容易升高。

相反地，夏季气温高，手脚暖和，这是人体通过扩张外周血管起到散热的作用，这时，外周血管阻力降低了，而且夏季容易出汗，若不及时补充水分和电解质，会造成血液浓缩和血容量降低，因此血压也会随之降低。

夏季血压降低非好事

可能有人会问，高血压患者血压降低一些不是很好吗？

事实并非如此。

我国一项研究发现，老年人在冬季和夏季发生心脑血管事件比春秋两季更多，夏季是老年人发生心脑血管事件的第二发病高峰。这可能与老年人血管硬化程度重、弹性弱、调节能力差有关，当血压下降时引起低灌注，诱发心脑血管事件。

因此，虽然夏季血压会有所下降，但是对于高血压患者来说，夏季的血压波动可能是患者发生心脑血管事件的诱因。

划重点

血压有季节变化规律，一般来说，冬季血压较高，夏季血压较低；

夏季血压下降可能是由于外周血管扩张以及出汗导致血容量相对较少造成的；

夏季血压虽然较低，但心脑血管事件发生率却不低，高血压患者在夏季也不能放松对血压的管理。

既然血压在夏季会下降，那么降压药是否可以减量或者停药呢？我们下期详细讲。

（来源：健哥说心脏微信公众号）