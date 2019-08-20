能消炎助补血 埋伏的食疗高手居然是这些

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

这5类植物是天然“消炎药”

1、呼吸道感染：用金银花、连翘、鱼腥草

肺炎链球菌等细菌常会造成呼吸道感染，引起感冒甚至肺炎。现代药理学发现，金银花等对上述细菌都有较好的抑制效果。

金银花能宣散风热，连翘能散结、消肿，鱼腥草可清热解毒。患者出现发热、咽痛、咳嗽、吐黄痰等症状时，一般可以选择含有金银花的药物，也可以在医生指导下使用中成药如银翘片、双黄连口服液等。

但要注意的是，出现恶寒重、发热轻、无汗、鼻塞流清涕，咳吐稀白痰等症状时不宜用。

2、肠道感染：用黄连、黄柏、白头翁

细菌性腹泻，可以用黄连、黄柏、白头翁等可清热燥湿、泻火解毒的药物。现代研究发现，黄连等对引起腹泻的上述细菌都有较好的治疗效果。

出现粪便恶臭、便黄而黏、腹痛等时，可在医生指导下使用白头翁汤，它由黄连、白头翁、黄柏组成。也可以使用黄连素片等含有黄连的中成药。

但需提醒的是，引起腹泻的原因多种多样，患者应在明确是上述细菌引起的腹泻时才可使用。并且，如果同时出现发热呕吐等症状应马上就医。

3、尿路感染：用海金沙、车前子

尿路感染在细菌感染中较常见。海金沙、车前子等能利水通淋、清热解毒，对肠杆菌等引起的尿路感染有较好的治疗效果。

服用车前子、海金沙等组成的中药汤剂鱼败银海汤，或尿感宁冲剂、三金片等中成药，可治疗急慢性尿路感染所致的小便频急、灼热刺痛、尿黄、下腹胀痛等。但是，孕妇不宜服用。

4、皮肤感染：用马齿苋、蒲公英

马齿苋、蒲公英等能清热解毒、凉血止血，并且对金黄色葡萄球菌等引起的皮肤感染如毛囊炎、脓疱疮等有较好的治疗效果。

患者可在医生指导下使用复方马齿苋洗方，它由马齿苋、蒲公英、如意草、白矾等组成。但脾胃虚弱、大便泄泻者及孕妇不宜用。

5、阴道炎：用苦参、蛇床子

阴道炎是妇科常见疾病，其中霉菌和细菌性感染是常见病因。霉菌主要是白色念球菌，细菌有B型链球菌等。

苦参、蛇床子等能清热燥湿、杀虫、利尿，现代药理研究发现其对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及真菌均有抑制作用，现代许多妇科外用洗剂或栓剂如复方苦参栓等均含上述成分。

14类食物最补血

1、当归

当归是当之无愧的补血第一药，气味甘甜，日常利用当归煲各式汤水，活血、养血、补血三效合一，美味不滋腻，是秋冬补血第一选。

2、黑芝麻

黑芝麻入肝、肾、肺、脾经，有补血明目、生精通乳、益肝养发的功效。食用芝麻，可以促进肾生血、肝藏血和脾统血的功能。

3、桑葚干

桑葚干是目前水果及其制品中含天然铁最丰富的，每100克含铁42.5毫克，无愧于水果中“补血果”的称号。一般建议将桑葚干煮粥吃，每日食用一碗桑葚粥，不但可以补血，还可以美容，但孕妇慎用。

4、黑枣

干枣里最为推崇的是黑枣和蜜枣，它们每100克含铁量在3.7~3.9毫克之间，也算是补血食物中的佳品。干枣中还含有丰富的维生素C，维生素C是促进铁离子吸收的重要因子，让机体对铁的吸收事半功倍。

5、莲藕

莲藕，生吃可以清热凉血、止血散瘀，熟吃可以健脾胃、养血。女性多吃莲藕有好处，但月经来潮期间和素有体寒痛经者不宜生吃莲藕；糖尿病人不宜熟吃莲藕或藕粉。

6、紫葡萄干

紫葡萄是很好的补血水果。将葡萄晒制成干后，每100克含铁量在9.1毫克，且葡萄在晒制过程中，最大限度的保留了葡萄皮的营养，也有利于葡萄干中一些稳定营养素的保留，如铁、锌、锰、蛋白质、抗氧化物质等。

7、干龙眼肉

干龙眼肉这种补血的食物，在民间可谓是非常的有名。一般家庭要补血它绝对是首选，它含有非常丰富的铁质。它还含有大量丰富的维生素A、B及葡萄糖、蔗糖等，对于健忘、心悸、神经衰弱之不眠症等都有很好的治疗作用。

8、乌鸡

乌骨鸡可以温中益气、补肝益肾、延缓衰老、强健筋骨，对于月经不调、女性的缺铁性贫血也有很好的改善作用。

9、菠菜

菠菜中含有丰富的铁，但有专家认为菠菜中的铁不易被人体吸收。菠菜的补血作用与其含有丰富的胡萝卜素、维生素C有关。胡萝卜素能调节细胞的各项功能，对各种出血症有益。维生素对贫血有一定的缓解作用。

10、胡萝卜和南瓜

含有丰富的铁质和胡萝卜素，胡萝卜素可促进血红素增加，提高血液浓度及血液质量。南瓜中还含有“钴”和“锌”，“钴”是构成血液中红细胞的重要成分之一;锌则直接影响成熟红细胞的功能;铁质则是制造血红蛋白的基本微量元素，这些都是补血不可或缺的原料。因此，清代名医陈修园曾称赞“南瓜为补血之妙品”。

11、黑色和红色食物

黑色和红色的食物多有补血的功效。黑色的食物入肾，有助于肾藏精纳气。肾藏精，精生髓，髓化血，因此，血的根本也在于肾。至于红色食物补血，理论则源于“以形补形，以色补色”。

黑豆助益肾生髓化血，也可以增强脾胃运化功能。肾虚、血虚者多吃有益。黑木耳养阴补血、润肺明目。花生则能补血止血。

12、多吃瘦肉

血液是由血浆和血细胞构成，不论血浆还是血细胞，蛋白质都是它们重要的组成成分，在献血之后补充蛋白质是非常重要的。而瘦肉中的蛋白质属于优质蛋白，加工烹饪简单，普及程度高，易被人体吸收。同时，瘦肉中的血红素含量高，铁含量不仅丰富，而且属于易被人体吸收的二价铁。

13、吃点猪肝、猪血

在动物体内，肝脏是重要的储血器官，除了富含瘦肉中同样的蛋白质外，铁含量也高，尤其是猪血，铁含量更高。除此之外，由于献血时会伴随血液流失大量的脂溶性维生素，所以动物肝脏中富含的维A也对改善体内脂溶性维A缺乏有很大帮助。

14、补充维C很关键

我们都知道补铁能改善贫血，而补铁的方法大家知道得很多，如吃猪肝、猪血和瘦肉，还比如铁锅炒菜、吃菠菜等，但是，铁锅或菠菜中虽然含有铁，但是它们是3价铁，难以被人体吸收，而维C具有很强的还原性，补充之后可以将不被人体吸收的3价铁转变成易于吸收的2价铁。所以，建议大家适当补充一些维C。

5种蔬菜能防癌

芦笋——芦笋所含营养元素全面，芦笋含有特别丰富的组织蛋白、丰富的叶酸、核酸、硒，列30种抗癌植物之首，是世人公认的抗癌药物。芦笋入肺经、肾经，治疗肺癌、肾癌、皮肤癌、膀胱癌、淋巴癌疗效显著。

胡萝卜——缺乏维生素A，癌症发病率比正常人高2倍多。胡萝卜中所含的胡萝卜素能转变成大量的维生素A，因此，可以有效地预防肺癌的发生，甚至对已转化的癌细胞也有阻止其进展或使其逆转的作用。胡萝卜中含有较丰富的叶酸，为一种B族维生素，也具有抗癌作用;胡萝卜中的木质素，也有提高机体抗癌的免疫力和间接杀灭癌细胞的功能。对长期吸烟的人，每日如能饮半杯胡萝卜汁，对肺部也有保护作用。

菠菜——菠菜含有大量的植物粗纤维，具有促进肠道蠕动的作用，利于排便，减少致癌物质在肠道中的停留时间。而且吃菠菜可以降低熟肉中的致癌物对人体细胞的破坏作用，使肠道肿瘤危险降低一半，从58%降至32%。此外，菠菜含有非常丰富的可抗击癌症的β胡萝卜素和叶酸。但由于菠菜中草酸含量较高，因此肾结石患者不宜大量食用。

荠菜——荠菜的营养价值非常丰富，含蛋白质、脂肪、食物纤维、有机酸、苹果酸、矿物质和各种元素钾、钙，镁、铁以及维生素C、烟酸和B族维生素。芥菜中所含的二硫氛硫酮具有抗癌作用;还含有丰富的维生素C，是一种很好的防癌食物。

玉米——玉米中含的硒和镁有防癌抗癌作用，硒能加速体内过氧化物的分解，使恶性肿瘤得不到分子氧的供应而受到抑制。镁一方面也能抑制癌细胞的发展，另一方面能促使体内废物排出体外。玉米种也含有一种“谷胱甘肽”的抗癌因子。（人民健康网综合自生命时报、健康时报）

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