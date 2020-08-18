临床试验显示服用维生素B3可改善青光眼患者视功能

澳大利亚眼科研究中心日前发布公报说，该中心研究人员领导的一项临床试验显示，服用维生素B3能够改善青光眼患者的视功能，有望预防患者的视网膜神经细胞损伤。

青光眼是指眼内压间断或持续升高导致的一种眼病，如不及时治疗，会导致视神经损伤，视野缺损，视力下降，甚至永久性失明。据介绍，此前有临床前研究表明，维生素B3可预防视神经病变。

研究人员日前在国际期刊《眼科学临床与实验》杂志上发表论文说，他们招募了57名青光眼患者开展随机双盲对照试验。受试者除接受降低眼压的常规治疗外，同时服用维生素B3或安慰剂，前6周每天1.5克，后6周增至每天3克，并在12周后交换。研究人员定期通过视网膜电图和视野仪检查患者的视功能情况。

论文通讯作者、澳大利亚眼科研究中心研究人员许颖仪说：“这项研究首次表明，每天服用高剂量维生素B3有助于接受常规治疗的青光眼患者更快、更显著地改善视功能。”

研究人员表示，维生素B3的安全性和耐受性良好，有望作为临床补充剂辅助青光眼患者治疗，不过仍需进行更大规模的试验，以确定患者的视功能改善能否长期维持。（记者郭阳）