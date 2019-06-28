从中医角度来看，肾主骨生髓，肾气通于脑气，肾精充足，脑力才能充沛。而肾气消耗过多，会导致人体易失眠、疲劳、感冒等。此时，建议通过“抖肾”的方法补益肾气，恢复体力和精力。

所谓“抖肾”，就是用抖动的方式来刺激肾俞穴。具体方法是：双手握拳，拳心虚空，贴在肾俞位置（腰眼部位）后，做踮脚跳动，脚尖不离地。同时，双拳也不动，全身随着身体抖动，直至腰部轻微发热为止。

这个抖肾养生法的好处在于，通过抖动使内脏运动，增强全身气血流通；双拳按摩肾俞，能激发肾气，起到补肾的作用。在过去，这种运动被誉为中医里的“金匮肾气丸”，对肾虚、慢性腰肌劳损的人群非常实用。▲