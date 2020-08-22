足跟疼、眼圈黑，该养肾了

传统中医认为，肾是人体先天之本，肾气旺盛，肾精充足，肾阴、肾阳相互协调是维持身体正常运转的重要条件。日常生活中，该如何判断自己的肾是否健康？给大家两个鉴别方法——查足跟、看眼睛。

足跟疼。《黄帝内经》指出：“肾足少阴之脉，起于小趾之下，邪走足心，出于然谷之下，循内踝之后，别入跟中，以上腨内。”可见，足少阴肾经是经过足部的，如果肾虚之后，足跟失养，就会表现为足跟痛。

眼圈黑。《黄帝内经》有记载：“心赤、肺白、肝青、脾黄、肾黑，皆亦应其经脉之色也……寒多则凝泣，凝泣则青黑。”可见，黑色与肾相通，肾虚之后肌肤失养，可表现为面色黧黑、有黑眼圈。但需要注意，并非所有黑眼圈都是肾虚导致的，比如短时间熬夜加班也会出现黑眼圈，一般休息几天就好了，但如果长期熬夜就会伤精耗血，损伤肾阴，久而久之，阴虚阳亢，出现黑眼圈、夜间盗汗、腰酸腰痛、口干耳鸣等肾虚表现。此外，黑眼圈也见于血瘀人群，需综合患者整体情况进行鉴别。

日常生活中，人们的伤肾行为很多，比如长期熬夜、劳欲过度、紧张焦虑等。随着生活水平提高，越来越多人选择服用保健品养生，殊不知，“参茸虽好，滥用则害”。中医认为，补品用之过度或不该用而用之，会补气过度，“气有余便是火”，邪火可伤及肾阴、肾气。肾病如何预防，平时又该如何养肾呢？

1.养成健康的生活习惯，保证充足睡眠，适当进行有氧运动，保持良好心态，避免房事过度，戒烟酒，饮食多样化。

2.经常按摩命门（后腰中点与肚脐相对应的位置）、关元（将手放在脐下，四横指处即是）、气海（肚脐正下方1.5寸）、肾俞（位于腰部，和肚脐同一水平线的脊椎左右两边双指宽处）、涌泉（用力弯曲脚趾时，足底前部的凹陷处即是）等补肾穴位。尤其是涌泉穴，其是浊气下降的地方，经常按摩可益精补肾、强身健体、防止早衰。

3.肾虚人群运动，推荐散步、慢跑、打太极、做八段锦等方式，想有所收获，必须持之以恒。