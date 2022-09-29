国家疾控局：各地要科学精准划定风险区域并动态调整

人民网北京9月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委和国家疾控局相关司局负责同志出席，介绍做好国庆期间疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，在疫情常态化防控中，地方如何尽力防止安全风险的发生？国家层面是否做出了安全风险防范的相关工作部署？

“新冠疫情发生以后，我们始终坚持‘人民至上、生命至上'，指导各地认真贯彻落实有关防控政策措施要求，做好精准防控，加强安全风险防范，切实维护好广大人民群众的生命安全和身体健康。”国家疾控局传防司司长雷正龙说，并表示在以下环节提出要求：

核酸检测环节。要求各地合理组织安排群众核酸检查，避免人群聚集、聊天。群众参加核酸检测的时候，要注意做好个人防护，保持一米线，佩戴好口罩，做好手卫生。各地还要合理安排样品的转运车辆，承担转运任务期间，不得用于其他用途。

流调和转运环节。要求各地要加强现场面对面流调，流调人员也要做好个人防护，科学精准判定密切接触者、密接的密接、涉疫场所暴露人员等风险人员。统筹安排部署转运工作，结合当地的实际情况制定转运方案，合理安排转运任务和转运时间，加强转运车辆日常检查和安全维护，提高司乘人员的安全意识，杜绝驾驶员疲劳驾驶，确保转运安全。

集中隔离环节。集中隔离场所的基础设施应该符合国家现行的建筑安全、消防安全、抗震防灾等标准要求，严格规范隔离点管理，严防交叉感染。对经评估不适合集中隔离的特殊人群，可以采取居家隔离措施，对不宜单人单间隔离的，要指定合适人员进行陪护。采取集中或者居家隔离措施时，不得采取外锁门的方式。

生活物资供应、就医保障等环节。疫情发生后，各地要科学精准划定风险区域并进行动态调整，严格按规定落实管理要求，明确专门的人员队伍负责居民基本生活物资供应，特别要严防食品安全事件发生。要指定专门医疗机构为高、中风险区居民提供就医服务，为特殊人群提供就医便利。