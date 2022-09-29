国家疾控局最新研判：发生多地聚集性疫情风险依然存在

人民网北京9月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委和国家疾控局相关司局负责同志出席，介绍做好国庆期间疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，国家疾控局传防司司长雷正龙介绍，当前，全国疫情仍然呈现出“点多、面广”的特点。近期疫情主要集中在西藏、宁夏、贵州、黑龙江等省份，以奥密克戎变异株BA.5和BA.2.76亚分支为主。

“与8月份相比，每天新增感染者数大幅度下降，疫情波及范围不断缩小。”雷正龙表示，各地坚持以快制快，科学精准落实各项防控措施，海南、新疆等前期疫情比较重的省份取得了疫情防控的阶段性胜利，西藏疫情平稳向好，贵州疫情得到控制。宁夏、黑龙江省疫情正处于发展阶段，国家已派出工作组指导当地疫情处置。

“专家研判认为，随着国庆假期临近，探亲、旅游等人员流动增加，加上奥密克戎变异株传播隐匿性、传播能力强等特点，我国仍然持续面临着境外疫情输入和本土疫情传播的风险，发生多地聚集性疫情风险依然存在。”雷正龙说。

雷正龙表示，各地要按照第九版防控方案，坚决压实“四方责任”，从严从紧落实“四应四尽”等疫情防控措施，早发现、早处置、防外溢，坚决守住不发生规模性疫情的底线，防止简单化、一刀切和层层加码等现象。各地要加强常态化防控措施，引导人员有序流动，落实高风险岗位从业人员的闭环管理措施，做好新冠病毒疫苗的接种服务。发生疫情的省份，要加大疫情的处置力度和防范疫情外溢，尽快实现社会面清零。