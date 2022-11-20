二十条优化措施热点问答：必要措施不放松

二十条优化措施发布以来，各地整治“层层加码”问题专班发挥主导作用，指导各方面进一步提升疫情防控的科学性、精准性，纠正与第九版防控方案、二十条优化措施不相符的做法。

从疫情发生地返回是否需要隔离？如果遇到滞留怎么办？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出权威回应。

问题一：有网友问从疫情高风险区、低风险区返回居住地，是否还需要隔离？具体隔离措施有什么区别？

答：高风险区外溢人员指的是在判定高风险区域前离开风险区的人员。根据试点评估结果，高风险区外溢人员的风险较低，因此二十条优化措施将管控措施进行相应调整，将高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”，期间赋码管理，不得外出。

假如A地划定了高风险区，对于高风险区内的人员要实施封控管理，对于A地划高风险区之前流入到B地的风险人员，在B地追踪到以后要对这些人员进行7天居家隔离管控。根据第九版防控方案，管控周期从离开A地的时间算起。如果B地在排查时已经超过这个管控周期，原则上无需再进行隔离管控。

根据第九版防控方案，从疫情低风险区回来，流入地对有低风险地区7天旅居史的人员，3天内完成两次核酸检测（三天两检），并做好健康监测。

问题二：如何防止对返回人员加码管控？如何统筹滞留人员疏解和有效防止疫情扩散？

答：二十条优化措施中，要求各地分类有序做好滞留人员的疏解。疫情发生地滞留人员较多时，要专门制定疏解方案，加强与目的地信息沟通和协作配合，在有效防止疫情扩散的前提下稳妥安排。目的地不得拒绝接收滞留返回人员，并按照要求落实好返回人员的防控措施，既要避免疫情扩散，也不得加码管控。

国务院联防联控机制综合组对防范跨地区疫情扩散提出明确要求：一是针对当前疫情尚未得到有效控制的地区，要切实承担起防范疫情扩散的首要责任，及时精准划定风险区域，尽快排查管控风险人员和风险点位，对非隔离非管控人员在离开出发地前，要严格落实查验健康码和核酸检测信息措施，防止非法运营车辆跨省载客运营等行为。同时，加强与目的地的信息沟通与协作配合，及时推送溢出的风险人员信息。

二是针对当前没有疫情但溢入风险较高的地区，要进一步完善疫情跨地区传播防控工作方案，关口前移，面向流入人员提供“落地检”服务。从疫情所在县区返回人员要主动向当地报备，社区要主动开展摸排登记，严格落实3天两次核酸检测措施（间隔24小时以上）。

新华社北京11月19日电