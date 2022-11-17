社区应如何管理居家隔离人员？中疾控专家解答

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，在二十条措施里，对于密切接触者和入境人员等风险人员管控方式的调整，是基于第九版防控方案的实践评估数据和风险研判等的优化和调整，是在坚持“外防输入，内防反弹”总策略和“动态清零”总方针下，更好地统筹我国疫情防控与国际交往、便利人员往来，有效利用集中隔离资源，最大限度减少对经济社会发展的影响。

王丽萍强调，优化调整政策一直以来都是防控工作中非常重要的环节，但是如何把优化的政策措施组织好、落实好，是更加重要的。社区如何进行管理居家隔离人员，防止疫情的扩散，根据第九版防控方案，要求各级社区要做到七条管理措施，这里面主要包括：

第一，要及时接收需要进行居家隔离人员的信息，并且登记造册；

第二，通过多种方式加强管理，督促引导居家隔离人员及其同住人员严禁外出，这个非常重要。但是对于因就医等确需外出人员，经所在社区医学观察管理人员批准后方可安排专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理；

第三，督促指导居家隔离人员每日早晚两次做健康监测，如果出现有发热、干咳、乏力、咽痛、嗅觉味觉减退、腹泻等症状的人员，要立即进行报告，并且由专人联系120负压急救车，基于就近原则送往发热门诊或定点医疗机构就医；

第四，进一步做好对小区民众的宣传引导，尽可能做到人人知晓、理解。希望通过每位社区防疫人员的努力，正确引导广大群众参与到整个疫情防控工作中，才能够凝聚磅礴力量，才能得到群众长期的支持，形成良性的互动局面，才能最终取得疫情防控的最后胜利。