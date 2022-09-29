国家疾控局：严防今冬明春新冠叠加流感风险

人民网北京9月29日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，教育部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委和国家疾控局相关司局负责同志出席，介绍做好国庆期间疫情防控有关情况，并回答记者提问。

会上，国家疾控局传防司司长雷正龙表示，今年国内外流感疫情是新冠肺炎疫情发生以来同期较高水平，要严防今冬明春新冠肺炎疫情与流感等呼吸道传染病出现叠加流行的风险。近期，已就流感防控相关工作进行了安排部署，要求各地继续全面实施综合举措，落实各项防控措施，依法科学做好流感防控工作。具体如下：

加强主动监测。充分发挥基层医疗机构的“哨点”作用，利用传染病疫情和突发公共卫生事件网络直报系统，加强对法定传染病和聚集性传染病疫情的监测，对流感等重点传染病开展主动监测。

密切部门协作。会同相关部门共同指导托幼机构、学校、养老机构等重点机构落实四方责任，及时开展流感暴发疫情的调查处置和应对工作。

推动流感疫苗接种。通过广泛的宣传动员，提高群众主动接种流感疫苗的意识。建议医务人员、60岁及以上的老年人、6月龄—5岁儿童、慢性病患者、参加大型活动及保障人员等重点和高风险人群主动接种流感疫苗。

做好医疗救治工作。统筹医疗资源，完善分级诊疗策略措施，加强医务人员培训和药品物资储备，提升秋冬季常见传染病救治能力和水平。

引导公众做自己健康的第一责任人。了解掌握秋冬季常见传染病的防控知识，继续做好个人防护，保持佩戴口罩、手消毒，尽量避免前往人群聚集场所等良好的卫生习惯，共同预防新冠、流感等冬春季呼吸道传染病。