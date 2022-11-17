面向跨省流动人员开展“落地检”是否会常态化？中疾控专家答复

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

会上，有记者提问，有民众质疑“落地检”有必要吗？这是不是不承认异地做的核酸检测结果？是否与核酸检测结果全国互认的要求相悖？面向跨省流动人员开展的“落地检”是否会常态化？

对此，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，针对今年7月以来我国疫情出现“点多、频发、面广”的特点，部分地区发生了较大规模的聚集性疫情，防控形势严峻复杂，推行“落地检”的防控措施是在这样的背景下，在机场、火车站、长途客运站、高速公路省界服务区、港口等地设置核酸采样点，按照“自愿、免费、即采即走、不限制流动”的原则，面向跨省的流动人员提供的核酸检测服务，引导自驾游人员每到一地主动进行核酸检测，这个“落地检”的措施，是为了进一步推动防控关口的前移，严防跨区域疫情的传播扩散。

王丽萍表示，“落地检”措施实施以来，各地对于及时发现来自高风险区的风险人员，做到跨区域疫情传播的早发现，避免引起本地关联性疫情发挥了重要作用。她举例说，假如在A地火车站设置了核酸采样点，对于疫情比较严重的B地返回人员开展“落地检”，对于人员来讲是即采即走。一旦发现阳性以后，A地疾控工作人员会立即通知该人员要居家不外出，不接触来访人员，从而及时阻止了这名人员当日本来要走亲访友、购物等等一系列的社会面活动，所以就避免了后续在这个地方出现关联性的聚集性疫情。

王丽萍强调，“落地检”措施并不是与核酸检测结果全国互认的要求相悖，而是在当前面对奥密克戎变异株引起全国本土疫情严峻复杂的形势下推行的，通过“落地检”可有效防范流动人员在旅途辗转中可能被感染等诸多不确定风险，对于现阶段疫情防控是非常必要，也非常重要。所以，仍将继续坚持，保护出行人员健康。