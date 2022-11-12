未来的核酸检测应该怎么做？中疾控专家介绍

人民网北京11月12日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就优化调整疫情防控措施，全力抓好当前疫情防控处置工作举行新闻发布会。

会上，有记者问，二十条优化措施强调，全员核酸只在疫情底数不清的时候开展，要求纠正“一天两检”甚至“一天三检”等不科学的做法。这些调整是否和常态化核酸检测要求冲突？未来的核酸检测应该怎么做？是否考虑适当增加抗原检测来替代核酸检测？

对此，中国疾控中心传防处研究员王丽萍表示，二十条优化措施中的第6条专门强调，没有发生疫情的地区要严格按照第九版防控方案确定的范围，对于风险岗位和重点人员进行核酸检测，不得随意扩大核酸检测范围，这两者是完全一致的要求。二十条优化措施是对第九版防控方案进一步的重申和强调。

“作为新冠疫情处置的第一个关键要素，做到早发现，监测预警是非常重要的。”王丽萍指出，一旦发生本土疫情，什么时候开展区域核酸检测，在第九版防控方案里也明确提出，当发生疫情以后，基于流调研判，明确传播链清晰，没有发生社区传播，这时候是无须开展区域全员核酸检测，只需要对风险区域和重点有感染风险的人员，根据流调研判，对这些人员进行核酸检测，开展快速的疫情处置。如果疫情发现得比较晚，经流调研判，存在源头比较多、传播链比较复杂、涉及的风险流动人员比较多、存在广泛的社区传播风险的时候，这时候再开展区域核酸检测。

另外，第九版防控方案也具体明晰了对于特大城市和省会级城市、一般城市和农村在什么情形下启动核酸检测，怎么样开展区域人员核酸检测，以及如何终止，都进行了明确具体的指导。这样疫情发生以后进行核酸检测整个策略的核心是以快速流调为基础，通过区域核酸检测来进行风险综合研判，实现疫情快速精准处置，最大限度减少疫情对社会经济、老百姓生产生活秩序的影响，保护人民群众的生命安全和身体健康。