国家疾控局：没有必要对次密接进行提级管控

人民网北京11月17日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍不折不扣、科学精准落实疫情防控优化措施有关情况，并答记者问。

会上，国家疾控局副局长、中国工程院院士沈洪兵表示，今后在国内发生聚集性疫情的时候，只有密接人员才会集中隔离。实际上，取消对密接的密接的判定和管理，是基于感染风险大小提出的更加科学精准的防控措施，对这类人群不再集中隔离，是为了更加有效地利用流调、隔离等防控资源和服务保障资源。

“当前，个别地方出现将密接的密接直接判定为密接，进行提级管控的情况，我认为是没有必要的。”沈洪兵强调，对取消密接的密接判定的同时，各地对于密接者要做到快判定、快检测、快管控。一旦密接者核酸检测阳性以后，在第一时间进一步开展密接者的调查和管控，一环紧扣一环，因此，对工作要求反而更高了。这些调整要求在防控工作中要更科学、更规范、更快速地开展流调和风险研判，把该管住的重点风险要管住，该落实的防控措施要落到实处，该取消的要坚决取消，把有限的防控资源用在最重要的防控工作上，最大程度地保护人民生命安全和身体健康，最大限度地降低对人民群众正常生产生活秩序的影响。