今日芒种 中医专家教你解暑除湿一身轻

今日我们迎来一个收获的节气——芒种。芒种是二十四节气中的第九个节气，夏季的第三个节气，表示仲夏时节的正式开始。

“芒种时节，天气逐渐升温，不仅热蒸湿动，湿热之气弥漫空中，而且阴湿之气尚未散去裹挟其中，使人感到四肢困倦，萎靡不振。”河南中医药大学第一附属医院主任医师沈晓明表示，芒种时节要增强体质，适时进行调养保健，避免季节性疾病和传染病的发生。芒种时节养生总原则为“芒种梅雨天，留神湿病生”。

沈晓明介绍，芒种时节饮食应清淡，可适当食用苦瓜、莲子等味苦食物。苦味食物有很好的清热解暑、泄热养阴功效。同时，可以适当食用乌梅、山楂、柠檬等酸味食物，可直接食用，亦可榨汁饮用。夏天天气炎热，酸味食物可以防治流汗过多而耗气伤阴。

“芒种季节也可多食姜粥。不同食材制成的粥具有不同功效，生姜、薏米、赤小豆煮粥可清热健脾；生姜、冬瓜、莲藕煮粥有养胃补益的效果；生姜、绿豆或者红豆、莲子、银耳煮粥有清凉解暑养胃的效果。”沈晓明说。

中医认为，胃不和则卧不安。沈晓明建议，晚餐减少碳水化合物及高能量食品摄入，尽量19时前吃完晚餐。同时，在三餐定时的基础上，中午小憩一会儿，晚餐至睡觉间隔3个小时以上。

适当运动有助健康。沈晓明表示，芒种时节的体育锻炼时长控制在40分钟至60分钟为宜。如果在室外锻炼，一定要避开太阳直射，注意防暑。锻炼后及时补水，不要用饮料代替水。

沈晓明提示，芒种时节，气温升高，湿气加重，这样的气候特点对于人体来说，容易影响脾胃的运化功能，导致胃肠道疾病，要避免暴饮暴食及夜宵，减少胃肠道负担。此时，心脏负荷逐渐加重，患有心脏病、脑血管病的人群生活要规律，少熬夜，避免工作过度紧张。（视频制作：实习生李佳悦）

相关阅读：

全国爱肝日：这些身体“信号”是肝脏发出的求救

世界水日：科学饮水 不只“8杯水”那么简单

“过午不食”靠谱吗？肥胖这个“锅”晚餐不背

抑郁症是病 不只是“心情不好”这么简单

今日谷雨 中医专家提醒养生谨记这三点