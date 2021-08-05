是时候给身体做次“除湿”了

北京前一周频繁降雨，再加上这两天的大太阳一蒸，更显得湿热难耐。闰中伏带来的“加长版伏天”，桑拿天也容易导致身体内酝生湿气，中医早有“不久处湿地”的说法。

今天，中医医生就带大家认识什么是湿气、湿气有何表现、湿气容易导致什么疾病以及湿气重的人如何养生。

你真的了解什么是湿气吗？

人们经常念叨“我湿气重”，甚至成了口头禅，可是你真的了解什么是湿气吗？

在中医理论里，湿气指外来的湿邪侵袭人体，比如淋了雨、下了水，导致水湿潴留体内；或者脏腑功能失调了，不能形成正常代谢水液而水湿泛滥。外在环境所导致的湿气被称为外湿，人体自己发展来的湿气被称为内湿。

湿气就像一个不期而遇的恶客，没打招呼就闯进你的身体，等到你发现它的时候，往往病时已久，病变较深，病位较广，而且它还呼朋唤友，兼夹寒、热、风、气郁、食积等病邪一起搞破坏，怎么撵也撵不走，想要将它清除着实需要费一番功夫。

如何判断自己湿气重？

湿气不光搞乱你的厨房，弄脏你的客厅，甚至还在你卧室乱窜，人体表里、上下以及各个脏腑全都被他“光顾”过，所以湿病的临床表现非常之多。湿气主要分为痰湿和湿热，它们都有哪些表现呢？

痰湿体质的人，常表现为大腹便便、容易犯困、身体沉重、额部油脂多、眼睑浮肿、口黏痰多，其舌体胖大、舌苔白腻；湿热体质的人，常表现为心情烦躁、身体沉重、食欲差、口中苦涩、容易发热，即便出汗也难以缓解，其身体皮肤泛黄、眼睛红炽，皮肤容易出现湿疹、疔疱，如膀胱湿热的话，还会伴有尿频、尿急、尿少等症状。以上症状不需全部具备，出现二到三种就该引起注意了。

湿气就爱盯着胖人吗？

知道了什么是湿气，自己有没有湿气，我们还应该了解湿气怎么来的，凭什么湿气偏偏找上了自己呢？知己知彼，方能百战不殆。

湿气重和地域有关。这就要讲到南北差异了。南方水道纵横，雨水充沛，所以南方人更容易感受外湿；而北方干燥，刚劲多风，湿邪不甚。虽然如此，北方的朋友不要因此忽视了湿气，因为湿气很可能换个方式悄悄侵袭人体。此外，夏季天气炎热，而且经常暴雨，湿热地气上蒸，仿佛蒸桑拿一般，湿气就喜欢这样的环境。

同时，湿气重和饮食有关。如果长期暴饮暴食，或者减肥不吃饭，都会导致脾的运化水湿功能失常，水液不能正常排出体外，可不就变成废水，成为湿气了嘛。如果是爱吃辛辣油腻的，爱喝酒的，那湿气可真是太爱你了，赖着你不走，而且往往演变成湿热；如果是偏好冷饮，爱吃冰激凌，损害到了脾阳，那就是寒湿找上门了。

湿气重和过度安逸、胡思乱想有关。长期不运动，一回家就葛优瘫的人，气血运行不通畅，脾失了健运；心里爱藏着事儿，老爱东想西想，也会消耗脾阳，长此以往，湿气就在体内越积越多。此外，木（肝）克土（脾），情绪问题也会耗伤脾胃，导致湿气内生，因此，管理好自己的情绪，及时疏解，也是祛湿的一副良药。

有人说胖人才有湿气，但是临床观察我们发现，一些体型比较瘦的人也同样存在湿气，湿气并不是胖人的“专利”。

如何才能赶走体内的湿气？

内外邪气容易导致湿气，湿气容易侵袭各个脏器、皮肤等导致各种疾病的发生、发展，那么湿气该如何养生保健呢？

所谓病要防，防要养。做好日常的养生保健，就能很好地预防湿气，减轻湿病的症状。

痰湿体质的人，夏季应当少吃冷饮，少吹空调，以免进一步损伤阳气；冬日可多晒太阳或进行日光浴；阴雨天气尽量避免外出。

湿热体质的人，夏季要避暑热，多吃薏苡仁、丝瓜、赤小豆等清热利湿的食物，少吃油腻厚味；尽量避免长期居住在炎热潮湿的地方。

尽量避免熬夜，以防加重痰湿；多进行户外锻炼，比如长跑、登山、球类等运动量大的活动，多出汗可以发散湿邪。

另外，再给大家推荐两个祛湿的药膳。

木棉花陈皮粥 木棉花30克，陈皮10克，粳米100克，蜂蜜适量。木棉花、陈皮煎煮去渣取汁，和粳米共煮成粥，最后加入蜂蜜即可。

鸡肉冬瓜薏仁汤 党参10克，研末；薏仁20克，提前浸泡4小时；鸡肉300克，切块，焯水；冬瓜500克，去皮切块；葱姜适量。先炖鸡肉、薏仁、葱姜，再加党参、冬瓜，小火慢煮。

湿气缠身看哪个科室？

如果湿气症状严重，建议来医院就诊，用中药调理身体，祛除湿气：

如胃脘胀闷，恶心呕吐，纳呆神疲，头困身重，肢体酸楚，大便溏泄，建议挂内科门诊；

如面部油腻发光，爱生痤疮，建议挂皮肤科门诊；

如女性白带色黄，气味腥秽，或带多黏腻；月经量少，色淡质地黏稠，建议挂妇科门诊；

如男性形体肥胖，阴囊潮湿，性功能障碍，建议挂男科门诊；

如风湿痹阻，关节疼痛，建议挂针灸科门诊。

文/郑乘龙（北京市鼓楼中医医院）