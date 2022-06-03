为何开展常态化核酸检测 这钱谁来出？监管咋加强？

5月29日，北京朝阳区青年路一带的居民在进行常态化核酸检测 新华社发

■ 目前，国内多个城市和地区陆续探索实施常态化核酸检测工作，省会城市和千万级人口城市正在建立步行15分钟核酸“采样圈”。

■ 为何要开展常态化核酸检测？谁来承担检测费用？如何确保检测结果准确？针对公众关心的焦点问题，记者进行采访梳理。

为何开展常态化检测？

核酸检测是判断感染的“金标准”

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在疫情输入风险较高的地区开展常态化核酸检测工作，有利于提高疫情监测预警的灵敏性，更早发现潜在风险。

同时，各大城市根据本地实际情况合理布局核酸采样点，可以让市民就近进行核酸检测，并且不挤占医疗机构的核酸检测服务。

核酸检测是判断新冠病毒感染的“金标准”，在历次成功处置聚集性疫情中发挥了关键作用。来自国家卫生健康委的信息显示，今年以来应对吉林、上海、北京的奥密克戎变异株疫情过程中，核酸检测的作用更加突显。

经过2年多建设，我国的核酸检测能力不断提升，可有效完成大规模核酸检测任务。截至5月底，我国核酸检测总能力已达到近9000万管/天。

常态化与科学精准并不矛盾。郭燕红表示，常态化核酸检测要根据当地的疫情防控需求来决定，不能“一刀切”。具体检测频次，也应由当地根据疫情情况和防控需要，因时因势确定。

检测费用怎么支付？

纳入医保不合规定 目前由各地财政承担

谁来给常态化核酸检测买单，社会各界都很关注。

根据现行政策，参保患者看病就医时发生的核酸检测费用，可按规定由医保基金支付。但将大规模人群核酸检测纳入医保支付，不符合现行相关政策规定。

“常态化核酸检测费用由各地政府承担。”国家医保局有关负责人表示，目前各地均由财政部门对常态化核酸检测提供资金支持。

着眼于常态化检测的可持续性，多地正通过集中采购、竞价挂网、区域价格联动、优化各环节工作效率等措施，进一步降低核酸检测的成本和价格。

根据国家医保局办公室、国务院联防联控机制医疗救治组近日印发的通知，对于政府组织大规模筛查和常态化检测的情况，要求检测机构按照多人混检不高于每人份3.5元提供服务。

“在疫情防控中立足于“防”，减少病例发生、减少波及范围，是成本最低的。”郭燕红说。

如何确保检测结果准确？

加强全链条监管 大规模检测时派驻质量监督员

由于操作不当、样本污染等原因，此前个别地方核酸检测曾出现“假阳性”“假阴性”的问题。如何保障核酸检测结果准确可靠？

国务院联防联控机制最新发布《关于进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管的通知》，要求进一步加大核酸检测监管力度，服务疫情防控大局。

通知从严格检测机构和人员资质管理，规范样本采集、保存和转运管理，强化核酸检测机构日常监督管理，加强应急状态下核酸检测机构监管，提升核酸检测资源利用效能，严格落实核酸检测机构退出机制共六个方面对进一步加强新冠病毒核酸检测全链条监管提出具体工作要求。

在资质管理方面，通知明确，各地要进一步落实医疗机构管理和临床基因扩增检验实验室管理有关规定，严格检测机构和人员审批准入。承担大规模核酸检测任务的，应符合大规模核酸检测实验室管理规定，近两年内未受行政处罚，且最近两次省级以上室间质评结果合格。

在样本采集方面，通知指出，所有采样人员均应当经卫生健康部门规范培训并考核合格后，参与核酸采样工作。不得以视频培训代替实践操作培训。采样人员均要熟练掌握鼻咽和口咽拭子采集方法，确保操作规范到位。

根据通知，各地要强化日常监督管理。通过加大医疗机构校验力度，采取飞行检查、随机抽查等方式，督促检测质量持续改进。落实医学检验实验室每月审核制度，组织对其依法执业、检测质量等情况逐一进行全程监管，并向社会公布审核结果。

通知还明确，在发生聚集性疫情开展大规模核酸检测过程中，卫生健康行政部门应当向每一家承担检测任务的医学检验实验室派驻临床检验专家作为质量监督员，驻点进行全流程监管。承担检测任务的医学检验实验室要安装视频监控设备，全程记录加样、核酸提取和扩增、报告等重点环节，影像资料至少保存一个月备查。

大规模核酸检测过程中，还要避免人群聚集导致疫情进一步传播。目前，新冠病毒核酸检测组织实施指南已更新至第三版，不断完善对组织管理的规范。郭燕红介绍，开展区域人群筛查时，要做好工作预案和组织管理，优化采样点设置布局，参考2000人至3000人设置一个采样点、600人至800人设置一个采样台的标准确定采样点的设置。

探索进行时

如何缓解排长队？

加密采样点位优化流程

记者从6月2日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，上海正采取加密采样点位、增加采样工位、优化流程等举措，缓解核酸检测排长队的问题。

据上海市疫情防控核酸筛查专班负责人夏科家介绍，截至6月1日，上海全市已经设置了超过1万个常态化核酸采样点位。6月1日首个开放日，由于有的采样点未开放、有的采样点位的服务时间较短、采样工位未开足等问题，造成部分核酸采样点排队时间长。发现问题后，专班对部分点位连夜增派了采样人手、增开了采样窗口。为进一步缓解排长队的问题，接下来专班将采取多项措施予以缓解：

加密采样点位，确保所有设置的采样点要全部开放；同时，做到点位进小区、进园区、进楼宇、进大型企业，让市民在居住地和工作地更便捷采样。

增加采样工位，针对容易出现排长队的采样点位，派足采样人手，增加采样台。

延长服务时间，针对居民上班前、下班后及晚间的采样需求，大幅度延长服务时长。同时，进一步挖掘医疗机构、检测机构的潜力，增加24小时开放的采样点数量。

优化流程，提高“采样、送样、检测、报告”四个环节间的衔接效率，避免出现迟送、迟检、迟报现象。

健全问题发现及应急处置机制，采样点所在区、街镇要落实主体责任，开展定期的巡查，及时发现排长队的情况，迅速组织起机动支援队伍，前往相关点位增设采样工位，维护现场秩序。

同步播报

浦东出现奥密克戎新变种？

上海：正抓紧开展基因测序工作

在6月2日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，针对网传上海浦东新区发现奥密克戎的新变种一事，上海市卫健委予以回应。

上海市卫健委主任邬惊雷介绍，上海本轮本土疫情阳性感染者的病毒基因测序结果显示，主要为奥密克戎BA.2和BA.2.2变异株。对于本次浦东新区的阳性感染者，相关部门正在抓紧开展基因测序工作。