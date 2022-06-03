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直播预告：@考生们 考前、考中、报考志愿的心理技巧

人民网记者 乔业琼
2022年06月03日09:35 | 来源：人民网
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十年寒窗苦读日，只盼金榜题名时。受新冠肺炎疫情的影响，今年的高考尤为特殊。如何帮助考生做好个人防护，保障他们的身心健康，顺利完成考试，是家长和考生们当下最关心的事。为此，人民网健康生活频道和人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端联合推出“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈。

高考进入最后倒计时，对于广大考生来说，在这关键时期应该如何管理好自身情绪？如何合理安排时间？晚上失眠怎么办？为帮助广大青少年积极应考，北京大学第六医院主任医师马弘做客直播间，和大家共同探讨疫情防控背景下的家庭教育和考前心理调适。

专家简介：

马弘，民盟盟员，北京大学第六医院主任医师，国家卫生健康委疾控局疾病预防控制专家、中国疾控中心精卫中心副主任。

      如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。

 

“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈：

@考生们 你的“高考食谱”营养专家这样安排

@考生们 高考倒计时 专家送你“防疫锦囊”

(责编：乔业琼、吕骞)

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