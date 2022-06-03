人民网记者 乔业琼

十年寒窗苦读日，只盼金榜题名时。受新冠肺炎疫情的影响，今年的高考尤为特殊。如何帮助考生做好个人防护，保障他们的身心健康，顺利完成考试，是家长和考生们当下最关心的事。为此，人民网健康生活频道和人民日报旗下新媒体“人民好医生”客户端联合推出“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈。

高考进入最后倒计时，对于广大考生来说，在这关键时期应该如何管理好自身情绪？如何合理安排时间？晚上失眠怎么办？为帮助广大青少年积极应考，北京大学第六医院主任医师马弘做客直播间，和大家共同探讨疫情防控背景下的家庭教育和考前心理调适。

专家简介：

马弘，民盟盟员，北京大学第六医院主任医师，国家卫生健康委疾控局疾病预防控制专家、中国疾控中心精卫中心副主任。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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“筑梦高考 健康护航”2022年高考“健康与防疫”系列访谈：

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(责编：乔业琼、吕骞)