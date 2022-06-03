科学精准落实各项防控措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京6月2日电 （记者申少铁）“要毫不动摇坚持‘外防输入、内防反弹’总策略和‘动态清零’总方针，高效统筹疫情防控和经济社会发展。科学精准落实各项防控措施，不任意增加隔离时间，不擅自对低风险地区人员采取限制措施。坚决防止简单化、一刀切，防止层层加码。”在2日举行的国务院联防联控机制发布会上，国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说。

目前，全国疫情呈现稳定下降的态势。5月30日以来，全国新增本土感染者数已经连续3天降至100例以下，但局部地区仍有小幅波动。国家卫健委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，“当前，全国疫情防控形势依然严峻复杂，端午假期人员流动和聚集性活动可能加大疫情传播扩散风险。”国家卫生健康委、国家疾控局将继续指导各地依法落实疫情防控措施，科学精准做好常态化疫情防控和应急处置工作，强化疫情监测预警，强化重点环节和重点场所疫情防控，引导人员有序流动，建议群众合理安排出行时间、出行方式，提前了解目的地疫情风险等级和防控政策，主动做好个人防护，避免前往中高风险地区，减少大规模人员聚集性活动。

截至6月1日，全国累计报告新冠疫苗接种33亿8217.8万剂次，接种总人数达到12亿9056万人，已完成全程接种12亿5685.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.54%、89.15%。完成加强免疫接种7亿7884.3万人，其中序贯加强免疫接种3802.4万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿3021万人，完成全程接种2亿1825.2万人，覆盖人数和全程接种人数分别占老年人口的87.19%、82.66%。

“5月以来制造业企业复工复产步伐明显加快，工业经济呈现企稳向好的迹象。”工业和信息化部运行监测协调局副局长陶青说，一系列减税降费、助企纾困等政策措施落地，让各类企业应知尽知、应享尽享，尽早受益。工信部继续从重点企业、重点行业、重点区域三方面持续发力，全力保障产业链稳定畅通。强化对中小企业纾困帮扶。扩大有效投资，进一步拓宽消费。

“谨防‘随意关停、一关了之’。”陶青说，要落实属地责任，统筹疫情防控和制造企业生产，切实落实好各项惠企政策。要分区分级指导企业做好稳定生产方案和应急预案。对处于高中低不同疫情风险下的企业，分类施策、科学指导，不得简单要求停工停产或者限制产能、人员到岗率等。在发生疫情、确需停工限产时，地方要严格履行程序。对制造业重点企业和民生保供企业，应由地方行业主管部门评估后向当地联防联控机制报告；对处于产业链关键环节、涉及产业链全局的重点企业，要由省级行业主管部门和综合经济管理部门评估后，按程序向省级联防联控机制报告。

“截至6月1日，全国已收获小麦面积8071万亩，收获进度26.5%，进度比去年快5.6个百分点，正在有序推进。”农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云介绍，夏粮小麦主要靠机收，机收率在97%以上，黄淮海地区机收率超过99%。农业农村部指导各省份及时打通影响农机手返乡作业、农机跨区转移等方面的堵点卡点，保障麦收人员和机具畅通无阻，农机配件运输配送高效有序。对跨区作业人员提供核酸抗原检测、属地备案等“一站式服务”。对核酸检测结果超过48小时的农机手和农机车辆及配件承运司机，实行核酸抗原检测“即采即走即追”管理，确保麦收作业不停顿。

《 人民日报 》（ 2022年06月03日 02 版）