直播预告：肺结节并不可怕，中医专家教你如何防治

肺结节是影像学上的一个概念，多见于30岁至50岁人群。很多人在体检时因检查出肺结节，会惊慌失措。那么，肺结节会发展为肺癌吗？中医如何进行预防和治疗？

12月8日14:00，首都医科大学附属北京中医医院副院长、肿瘤科科主任杨国旺将做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”客户端直播间，与大家分享“肺结节防治”的相关知识。欢迎届时收看。

专家简介：

杨国旺，主任医师，医学博士，博士生导师。主要学术任职包括中国中西医结合学会肿瘤专业委员会秘书长，北京中医药学会肿瘤专业委员会副主任委员兼秘书长，中华中医药学会肿瘤分会常委，中国中医药研究促进会肿瘤专业委员会常委，北京中西医结合学会肿瘤专业委员会常委，中国抗癌协会传统医学专业委员会委员，首都医科大学肿瘤学系系务委员，中国医师协会中西医结合分会肿瘤病学专家委员会常委等。当选“第二届首都群众喜爱的中青年名中医”、“北京市优秀中青年医师”。

长期从事中西医结合肿瘤医疗、教学及科研工作，主要研究方向为恶性肿瘤多学科治疗规范，中药抑瘤抗转移机制等。具备扎实的专业理论基础和丰富的临床经验与技能。先后承担包括“国家重点研发计划-中医药现代化专项、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、北京市科委项目”在内的各级课题10余项，发表学术论文20余篇，主编专著4部。

擅长：肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、消化道肿瘤等恶性肿瘤中西医结合治疗。恶性肿瘤并发症和急症的处理，包括恶性胸腹水、肿瘤相关血栓疾病、恶性肠梗阻等。肿瘤康复和姑息治疗：以传统中医手段为主，针对癌性疼痛、贫血、疲乏、放化疗毒副反应进行处理。肿瘤微创治疗：运用介入、射频消融、氩氦刀、热疗等手段治疗肺癌、肝癌、胰腺癌、妇科恶性肿瘤以及梗阻性黄疸等。

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