久卧伤气 清明时节宜踏青

人民网北京4月5日电 （记者乔业琼）清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗，兼具自然与人文两大内涵，既是自然节气，也是传统节日。《历书》云：“春分后十五日，斗指丁，为清明，时万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物皆显，因此得名。”那么，在这个时节，应该如何养生？中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟为广大网友讲解相关知识。

孙其伟表示，清明时节，自然界阳气生发，养生重点在养阳。因此，清明养生宜动不宜静，不可闭门不出，更不可坐卧太久，否则容易伤气。清明作为一年中室外活动的起点，在这个时节，推荐大家多多走到户外，开展踏青、插柳、放风筝、荡秋千等“天人合一”、亲近自然的娱乐活动。

“外出游玩时，要注意科学地春捂秋冻。”孙其伟表示，这一时期的气候特点是昼夜温差大，容易使人体血管随着温度变化而出现较大的舒张和收缩。如果不注意防寒保暖，会造成血流和血压波动，诱发心脑血管疾病。特别是血液粘稠度高和血管硬化的中老年朋友，尤其要注意。

在饮食方面，孙其伟建议以平肝、补肾、润肺为主，可选用清淡、温和，且扶助正气、补益元气的食物，如荠菜、菠菜、枸杞子、蒲公英。另外，遵循春季养肝的原则，可用芡实、地黄、防风、黄精、玉竹、沙参等进补。

最后，孙其伟表示，春季养肝“宜省酸增甘”，在此推荐一款简单好喝的代茶饮。可以将玫瑰花5克、枸杞子6粒、杭白菊5克放入杯中，加入开水，闷泡3-5分钟，加入适量蜂蜜调味即可。

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