小满时节：冷饮过量伤肠胃 清利湿热食物宜多吃

人民网北京5月21日电 （记者乔业琼）万物“小得盈满”，此时麦已小熟，天未大热，正是乐享小满。那么，在这一时节应该如何养生？中国中医科学院西苑医院治未病中心副主任医师孙其伟为广大网友讲解相关知识。

孙其伟表示，首先，随着天气逐渐炎热，冷饮得到人们的青睐，但过量饮用会引起胃肠疾病。因此，需要适量饮用冷饮，养护脾胃，注重瓜果蔬菜的卫生。

其次，天气多雨潮湿，小满时节还是皮肤病的易发期，如湿疹、荨麻疹等，所以饮食上宜清淡，可以适当多吃些具有清利湿热作用的食物，如赤小豆、绿豆、冬瓜、黄瓜、西红柿、黑木耳等，建议少吃肥甘厚味、生湿助湿的食物，如动物脂肪、海鲜等。

此外，在小满时节，还有一个发病率比较高的疾病就是尿路感染，多由细菌侵入泌尿系统所致，比如肾盂肾炎，膀胱炎、尿道炎等。因为这一时期气温升高，空气湿度大，利于细菌生长繁殖，同时，很多人在夏季睡眠会减少，出现食欲不振，抵抗力相对下降的情况，加上出汗较多，如果不注意及时补充水分，会使尿液浓缩、排尿减少，冲洗细菌的作用降低，易发生尿路感染。

为此，孙其伟推荐一款代茶饮，叫茅根金钱草茶，具有清热利尿通淋的作用。在杯中加入白茅根、金钱草、绿茶各3克，冲入沸水，闷泡5分钟，温饮。需要注意的是，脾胃虚寒、腹泻便溏者不宜饮用。

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