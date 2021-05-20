小满时节：饮食过于清淡、大量食用祛湿食物……这样对吗？

编者按：近年来，健康养生引起了很多年轻人的关注，且越来越多的人正加入这个浪潮，渐有全民化趋势。然而，养生，并不简单，热衷，不等于理解。中医讲究天人相应，养生必顺四时，本期《养生避坑指南》栏目专访北京中医药大学东直门医院血液肿瘤科主任医师刘涓，为网友解答小满时节相关注意事项。

“小满”是二十四节气中第八个节气，此时万物繁茂，气温明显升高，雨水增多，人体生理活动处于比较旺盛的时期。一般来说，这一时期人体最易产生内热，再加上外界气温升高，内热外热夹杂，尤其是平素体质偏热的阴虚质、湿热质人群会更加明显。

从养生看，刘涓建议，一定要避免大量食用生冷食物、饮食过于清淡、过量食用祛湿食物等误区。

【为败火，可以大量食用生冷食物吗？】

进入小满后，随着气温不断升高，人体内热旺盛，容易上火、烦躁不安，此时人们往往喜食生冷食物，以便清热降火。但大量食用生冷之物往往会引发胃痛、腹痛、腹泻等疾病。尤其是消化系统发育尚未健全的小儿、脏腑机能逐渐衰退的老人以及阳虚体质的人群，体质普遍畏寒，脾胃虚弱，所以食用生冷之物，一定要适量。

【平烦躁，饮食必须要清淡吗？】

从中医五行角度来说，夏季属火，归于五脏，其脏在心，所以小满时节最重养心。养心一重情志，二重饮食。从情志来看，此时人们往往比较容易焦躁、心烦意乱、失眠多梦，所以此时更需要调畅情志、和缓心神。

在饮食方面，要注意荤素搭配，营养合理，切忌太过于清淡。太清淡的食物营养不均衡，容易导致五脏六腑功能失调。

【为祛湿，可以大量食用祛湿食物吗？】

小满节气后，雨量增多，天气闷热潮湿，湿气加重，所以很多人选择进食有祛湿功效的食物，如红小豆、薏米、绿豆、芡实等。需要注意的是，利湿食物进食过多易致脾胃受损，引发腹泻、食欲不振、消化不良等问题，阳虚者尤须谨慎。中医认为“泄泻之本，无不由于脾胃”，所以祛湿也不能过度，建议在利湿的同时，适量食用山药、粳米、玉米等，补益脾胃、固护脾胃。

【保健小知识】

起居养生：小满后虽然气温明显升高，但早晚温差仍相对较大，尤其是降雨后气温下降明显，建议适时添加衣服，尤其是晚上睡觉时，要注意保暖，避免感冒着凉。

情志养生：要保持心情舒畅，以防情绪剧烈波动诱发疾病。此时可多参加一些比较和缓的户外活动，如散步、太极拳、八段锦等。

总之，小满节气要尽量做到未病先防，这与中医理论息息相关，中医认为“正气存内，邪不可干”，即保持个体气血平和、脏腑功能平衡，才能预防疾病的发生。