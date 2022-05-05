立夏时节重养心 中医专家教你这样做

人民网北京5月5日电 （记者乔业琼）立夏，是农历二十四节气中的第七个节气，也是夏季的第一个节气。每年太阳到达黄经45°时，为立夏节气开始。今年的立夏节气于北京时间5月5日到来，自此风暖昼长，万物繁茂。那么，在这个时节，应该如何养生？中国中医科学院西苑医院治未病中心主任医师张晋为广大网友讲解相关知识。

张晋介绍，夏季通于心，从立夏开始就要注重养心，饮食中推荐适量多吃樱桃、梅子、扁豆等。

对于心火上炎的人群，张晋建议在立夏之后可以适当多吃些苦瓜、芦笋或黄瓜等，也可以煮绿豆汤饮用。

“而没有心火上炎的话，则需要省苦增辛以养肺。也就是说，要减少点苦味的食物，增加些辛味的食物，比如生姜、大蒜、葱、胡椒等，老话有冬吃萝卜夏吃姜，这体现了中医治未病的一个原理。”张晋说。

如果夏季出现了心烦失眠，出汗又比较多，胸闷心慌的情况，张晋推荐一款代茶饮，叫生脉饮。选择人参3克、麦冬9克、五味子3-6克，煮水代茶饮，能够起到益气养阴生脉的作用。

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