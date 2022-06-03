中国国家卫健委2日通报，1日中国内地新增确诊病例37例，其中境外输入19例，本土18例。新增无症状感染者92例，其中境外输入49例，本土43例。无新增死亡病例。

截至6月1日24时，中国内地现有确诊2047例，累计死亡5226例，累计报告确诊病例224171例。境外输入现有确诊227例，累计确诊18705例，无死亡病例。

中国内地疫情稳定下降 超12亿人完成新冠疫苗全程接种

中国内地1日新增本土确诊18例，连续4天低于30例，且创2月10日以来的新低。上述病例来自4个省市：北京11例，上海5例，河南和四川各1例。当日新增本土无症状感染者43例，创3月3日以来的新低。上述感染者分布在10个省份，其中广西9例，上海8例，天津和山东各5例，另有6个省份各有5例以下的新增。

中国国家卫健委2日介绍称，目前，中国内地疫情呈现稳定下降的态势。5月30日以来新增本土感染者数已经连续3天降至百例以下，但局部地区仍有小幅波动。吉林、辽宁一些地区疫情仍在进展，感染来源尚不明确，疫情扩散风险较高。天津、四川等地虽有病例报告，但来自隔离人员，风险受控。

国家卫健委强调，各地要科学精准落实各项防控措施，不得任意增加隔离时间，不擅自对低风险地区人员采取限制措施，坚决防止简单化、一刀切，防止层层加码，要不断提升常态化疫情防控的精度和准度。

官方数据显示，截至6月1日，中国内地累计报告新冠疫苗接种33亿8217.8万剂次，接种总人数达到12亿9056万人，已完成全程接种12亿5685.7万人，覆盖人数和全程接种人数分别占全国总人口的91.54%、89.15%。60岁以上老年人接种覆盖人数达到2亿3021万人，完成全程接种2亿1825.2万人，分别占老年人口的87.19%、82.66%。

北京13个区域恢复正常生产生活秩序 上海全力推进扫尾清零

北京市疾控中心2日通报，北京1日新增本土感染者14例(确诊11例，无症状者3例)，其中社会面筛出2例。2日0时至15时，北京再报本土感染者5例，其中昌平区在社会面筛出1例。4月22日以来，北京累计报告本土感染者1785例，涉及15个区和经开区。

北京市官方介绍称，截至6月1日24时，北京全市16区及经开区中，已有13个区域连续7天以上无新增社会面病例，已恢复正常生产生活秩序，目前正全力以赴推进丰台区、昌平区社会面清零行动。

上海市1日新增本土感染者13例(确诊5例、无症状者8例)，不仅自5月21日以来连续12天下降，且再创3月3日以来的新低。

上海市卫健委通报，该市2日新增本土确诊3例、无症状感染者4例，分别来自浦东新区和静安区。上述两区的4地被列为中风险地区，但这4个中风险地区所涉及的疫情相互之间暂未发现有流行病学关联。

上海市卫健委表示，当前，上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，但疫情反弹风险仍然存在，还需全力推进扫尾清零，进一步巩固拓展来之不易的疫情防控成果。

山东威海疫情与境外输入关联 广西东兴再现本土疫情

山东省1日新增本土无症状感染者5例，其中1例为省外进入山东人员，抵达后即进入集中隔离点，另外4例均在威海市。

5月31日，威海市报告新增6例本土感染者，均为威海荣成市某水产公司从事远洋海产品作业加工重点人员。威海市2日通报称，该市1日新增4例感染者同样来自荣成市，其中3人为上述水产公司员工，一人为此前通报感染者的密接人员。

荣成市疾控中心介绍称，已完成的4例感染者病毒基因组二代测序结果显示，本次疫情与境外输入相关联，流调溯源工作仍在进行中。

广西1日新增本土无症状感染者9例，均在防城港东兴市。截至6月1日24时，东兴市现有本土无症状感染者11例。据通报，该市新增感染者均为此前报告感染者的密接人员。

今年以来，广西边境小城东兴市一度以疫情持续时间长、感染者数量激增而引人关注。始于2月24日的东兴疫情累计报告本土感染者500例左右，进入5月才进入扫尾阶段，5月25日全市转为常态化防疫阶段。

中国官方：端午假期安全有序流动

中国国家卫健委2日表示，当前，全国疫情防控形势依然严峻复杂，端午假期临近，人员流动和聚集性活动可能加大疫情传播扩散风险。国家卫健委、国家疾控局近期已对各省进行工作部署，要求各地做好端午假期疫情防控工作。

国家卫健委、国家疾控局要求各地强化疫情监测预警，加强对机场、车站、码头和公共交通工具等重点部位人员和设备的配置。相关部门要做好民众出行的服务保障，及时疏解人流。要做好民众核酸检测需求保障，景点景区要科学精准控制人流量，防止拥堵聚集，严格落实各项防疫措施。各地要统筹好假期疫情防控和民众正常出行需求，科学引导人员安全有序出行。

国家卫健委同时建议民众合理安排出行时间、出行方式，提前了解目的地疫情风险等级和防控政策，注意旅途中的防疫安全，避免前往中高风险地区，减少大规模人员聚集性活动，确保不因假期出行造成疫情的传播扩散，共同巩固来之不易的疫情防控成果。