@家长们 “0糖”饮料适合孩子饮用吗？营养专家告诉你

夏季，孩子对饮料的渴望更甚，于是很多号称“0糖”的饮料受到广大家长们的青睐。“0糖”饮料是否真的没有糖？是否适合儿童饮用？本期《1分钟养生课》邀请浙江大学医学院附属儿童医院营养科主任医师马鸣，为广大网友分享相关知识。

马鸣表示，“0糖”饮料的甜味基本来自代糖。代糖是一类替代糖类（白糖、蔗糖，砂糖）为食物增加甜味的甜味剂。根据食用后是否产生热量，分为营养性甜味剂和非营养性甜味剂。

她介绍，营养性甜味剂包括山梨糖醇、麦芽糖醇、木糖醇、赤藓糖醇等糖醇类，因其不易产生龋齿、不易升高血糖等特点，在市面上广泛使用。但是，这类糖醇类营养性甜味剂的热卡大约是葡萄糖的一半，所以过量食用也会造成热量摄入过高，甚至出现腹泻、腹胀等问题。

非营养性甜味剂又根据来源可分为天然甜味剂，例如甜菊糖苷、罗汉果甜苷等，以及人工合成甜味剂，例如糖精、安赛蜜、甜蜜素、阿斯巴甜等。动物实验研究显示，人工甜味剂过量摄入可能与肥胖、心血管疾病和代谢疾病有关，并且增加患慢性疾病的风险。

“代糖虽然不是糖，产生的热量低于糖，但代糖的甜度往往远高于糖，不利于清淡口味的培养。”马鸣强调，长期摄入代糖，会让孩子对甜味更渴望，从而增加食物的摄入量，埋下肥胖的隐患。另外，人工甜味剂除提供甜味外，几乎没什么营养。

最后，马鸣表示，人的味觉是逐渐养成的，从健康角度出发，中国居民膳食指南建议从小培养孩子的清淡口味，多接触食材本身的“原味”也有利于纠正挑食、偏食的不良饮食习惯。所以，建议学龄期的儿童饮水要以白开水为准。

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