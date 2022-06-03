插艾草、吃粽子……端午节习俗中的养生秘诀

今天是农历五月初五，端午节。端午节的到来，提醒着我们进入了农历“五月”，同时也迎来了入夏后最重要的养生阶段。

“端午节是我国传统节日之一，起源于春秋战国时期，至今已有2000多年历史。关于端午节的起源，说法众多，其中以纪念屈原说影响最为广泛。也有一说，最初端午是我国祛病防疫的节日。”河南中医药大学第一附属医院主任医师刘向哲说，端午节有诸多传统习俗，其中蕴含着丰富的养生保健知识。

刘向哲表示，俗话说，“清明插柳，端午插艾”。艾叶味苦辛，性温，归肝、脾、肾经，具有清热解毒、除湿止痒等作用。悬挂艾叶可以杀菌消毒，预防疾病流行。

“端午节吃粽子，也有其养生的道理。”刘向哲说，粽子中的糯米味甘性平，入脾、胃、肺经，有益气健脾、开胃消食的作用。粽叶有芦苇叶、竹叶和荷叶之分。芦苇叶清热生津、除烦止渴；竹叶清热除烦、利尿排毒；荷叶清热利湿、和胃宁神。刘向哲提示，粽子也不是吃的越多越好，对于老年人、儿童等胃肠功能较弱人群，应少食或粽子中加一些杂粮米或红豆、薏仁、山药等，以减少肠胃负担。吃粽子配一碗清淡的蔬菜汤，如冬瓜、竹笋、丝瓜汤等能帮助消化。若过食粽子出现消化不良，可以配上一碗白萝卜汤，或是乌梅山楂汤以消食导滞。

“同时，饮食上可食用黄鳝、鸭蛋、西红柿等食物。黄鳝作为高蛋白质、低脂肪的食物，是体虚之人滋补佳品。中医认为，鸭蛋味甘，性凉，有滋阴、清肺、丰肌、泽肤等作用。咸鸭蛋咸而微寒，能滋阴清肺，是夏日食补与佐餐佳品。”刘向哲说。

刘向哲提醒，端午节时值仲夏。起居方面，晚睡早起，适当地接受阳光照射，以顺应阳气的充盛，利于气血的运行，振奋精神。多进行户外活动，如行走、打八段锦或太极拳、慢跑、游泳等，以畅通气血，中午小憩可以帮助人体缓解疲劳，同时要调畅情志，避免发怒。（视频制作：实习生李佳悦）

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