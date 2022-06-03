看绿色可以缓解视疲劳？真相来了！

听说多看绿色能保护眼睛，缓解视疲劳，于是很多人纷纷买来绿色植物放在桌面上。可是，这样真的管用吗？就此人民网记者采访了首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任陶勇。

“事实上，看桌面上的绿色植物并不能有效缓解视疲劳。”陶勇表示，看绿色时眼睛会觉得舒服，那是因为绿色对光线的吸收和反射比较适中，但对眼部肌肉的舒缓作用微乎其微。

那么，为什么会有“多看远处绿植可以放松眼睛”的说法呢？陶勇说，重点不在于“绿植”，而在于“远处”。眺望6米外的远处，可以放松眼部肌肉，从而缓解视疲劳。其实只要看远处，不管是看绿色的植物还是看灰色的楼房，都能有效放松眼睛。

陶勇提示，日常工作学习中，要遵循“20-20-20”法则，即近距离用眼每20分钟后，要抬头远眺20英尺，也就是6米外20秒，使眼部肌肉及时得到放松。（视频制作：实习生李佳悦）

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