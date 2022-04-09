新华时评：奥密克戎不是“大号流感”

新华社记者肖春飞、龚雯

奥密克戎病毒肆虐，仅4月7日一天，上海就新增本土确诊病例824例和本土无症状感染者20398例。3月以来此轮疫情，上海累计报告感染者已超过13万例，形势极其严峻。

世界卫生组织专家说过，奥密克戎是最新的一种值得关注的变异株。与德尔塔变异株相比，奥密克戎引起的疾病严重程度低，但它仍然是一种危险的病毒，感染者可能出现该病的各种症状，从无症状感染到重症甚至死亡，有基础疾病、高龄、未接种疫苗的患者在感染后症状表现可能较为严重，人们仍然会因为感染这种变异株入院甚至死亡。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友近日也公开表示：有研究对有关国家在2021年8月至10月与11月至2022年1月两个时间段的病死率和死亡率做了比较分析，发现奥密克戎毒株流行期间的病死率确实下降了，但造成的死亡总数却高于德尔塔毒株流行同期的死亡数。可以说，奥密克戎毒株流行的危害依然严重，并不是一些人想象的“流感化”。

目前，奥密克戎变异株对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有严重威胁。吉林省收治的奥密克戎感染者中就出现了重型和危重型病人，需要有创呼吸机支持呼吸。在上海的确诊病例中，有些是无症状感染者转归，也有从轻型、普通型转为重型。上海市卫健委称，目前有1例重型，正在治疗中。

“老吾老以及人之老”。上海是一个老龄化城市。截至2020年底，上海60岁以上的户籍老年人口达533.49万人，占户籍总人口的36.1%。老年人本就是易感群体，假如视奥密克戎为“大号流感”彻底“躺平”，将有多少老人会遭殃？

中国人口基数大，老年人口绝对数量巨大，加上同样绝对数量巨大的基础病患者，这两大群体一旦大规模被感染，不仅会给医疗卫生系统以及其他基本服务带来“挤兑”风险，还会对这两大群体构成巨大的生命威胁。

当下，整个社会都必须认识到奥密克戎的潜在危害性，下大决心、下大力气尽快控制疫情，使奥密克戎不会造成持续性的社会传播和大范围的流行。这正是中国抗击疫情坚持“人民至上、生命至上”理念的应有之义。