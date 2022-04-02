专家提示：清明将至 赏花踏青别忘做防晒

清明将至，春意盎然，不少人趁着假期，邀约三五好友出门踏青游玩。武汉大学人民医院（湖北省人民医院）皮肤科副主任江珊提醒，春季易出现皮肤问题，赏花踏青警惕植物日光性皮炎，切记做好防晒。

“植物日光性皮炎是患者因过多食用或直接接触了具有光敏性的植物，且在经受长时间日晒后引起的以光毒性反应为主要表现的皮肤病变。”江珊介绍，其主要表现为面部和手背等暴露部位的皮肤红肿、丘疹、水疱、血疱等。如治疗不及时，会遗留瘢痕，引起皮肤坏死、发生感染，甚至危及生命。

江珊表示，植物日光性皮炎的发病常与体质、食用光敏性植物和长久日晒三者同时作用有关。常见的光敏性植物有香椿、香菜、芹菜、茴香、柑橘、柠檬等。这些植物中含有的呋喃香豆素是最常见和最重要的光敏物。在阳光照射下，光敏物吸收光能，刺激身体产生光敏反应或光毒性反应，致使皮肤细胞严重受损。特殊情况下，即使皮肤局部接触了光敏性植物也可能诱发皮炎。

“食用光敏性植物时，烹调方式、调味品的使用以及腐物寄生真菌等因素也可能加剧植物日光性皮炎发生。另外，患有肝肾疾病、内分泌障碍、代谢异常、贫血或营养不良的人群是植物日光性皮炎的高危人群，进食或接触光敏性植物时更要小心。”江珊说。

“光敏性植物虽美味，但一定要适量进食，并在进食后做好防晒。”江珊提示，如罹患植物日光性皮炎，应停止食用和接触光敏性植物，同时避免日光暴晒。（视频制作：实习生李佳悦）

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