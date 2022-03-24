世界防治结核病日：有关结核病的这些知识，你知道吗？

每年3月24日是世界防治结核病日。结核病是一种古老的疾病，是严重危害人类健康的重大传染病。

“结核病是一种由结核分枝杆菌感染引起的慢性传染病。”国家感染性疾病临床医学研究中心/深圳市第三人民医院（南方科技大学第二附属医院）肺病医学部主任卢水华介绍，除了头发和指甲外，结核分枝杆菌可侵犯人体淋巴结、骨骼、皮肤等任何部位，其中肺部是最常被侵犯的部位，称为肺结核。肺结核如果不及时治疗，不仅会影响人体健康，而且影响生活、工作，甚至危及生命。同时，还有可能传染给身边的人。

卢水华医生表示，肺结核是一种呼吸道传染病，传染源是排菌的肺结核患者。肺结核患者咳嗽、咳痰、打喷嚏，或者大声说话时，会把带有结核菌的飞沫播散到空气中，这些飞沫被周围人群吸入将会造成感染。肺结核的主要症状有咳嗽、咳痰，咯血或血痰，有的人会有低烧、盗汗、胸痛、食欲差、疲乏和消瘦等。如出现肺结核可疑症状时，应及时、主动到当地结核病定点医疗机构进行检查。传染期肺结核患者应该停工、休学，隔离治疗，独居一室，尽量避免去公共场所，尤其是封闭场所。传染期的患者去公共场所时应主动佩戴口罩，养成不随地吐痰的卫生习惯。

“肺外结核则根据发病部位不同而症状各异。”卢水华医生说，结核性脑膜炎多出现头痛、呕吐等颅内压增高表现，严重者可有意识障碍；骨关节结核常见于下肢关节及腰椎，可出现关节功能障碍、肿胀、疼痛、畸形，形成冷脓肿或窦道；肾结核多表现为尿频、尿急、血尿、肾积水等。女性生殖系统结核多表现为不明原因的月经异常、会阴不适等，可导致不孕。

“结核病可防可治，掌握知识、重视预防是关键。”卢水华医生提示，接种疫苗是预防结核病的有利武器，卡介苗可以有效预防儿童重症结核病的发生。但疫苗仍不能完全避免被传染，在日常生活中要养成良好作息习惯，饮食均衡，劳逸结合，保证充足的睡眠，保持愉悦的心情，增强自身免疫力。同时，科学规范佩戴口罩，房间要经常开窗通风，尤其是教室、集体宿舍等人员密集的场所。

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