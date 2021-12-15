2021妇幼营养学术年会在江西南昌召开

12月10日至11日，由中国营养学会、中国学生营养与健康促进会指导，中国营养学会妇幼营养分会联合中国学生营养与健康促进会学龄前儿童分会共同主办的2021妇幼营养学术年会在江西南昌召开。

据悉，年会以“学术支撑，科普前行，妇幼营养促进人民健康”为主题，800余名妇幼保健工作者、临床医生、营养师及科研工作者参会。同时，母乳研究作为营养学界、业界研究的核心领域，成为此次年会上的关注重点。多位与会专家强调了母乳喂养的重要性，呼吁妈妈们要坚持母乳喂养，帮助宝宝筑起第一道免疫防御屏障。

此次会议围绕孕期、哺乳期妇女膳食营养健康，婴幼儿辅食添加以及学龄前儿童膳食营养等话题展开讨论与交流，帮助中国孕产妇及婴幼儿获得更好的营养和健康支持。“让每一个孕妇、乳母和婴幼儿都能得到可靠的、及时的营养健康指导，是我们的愿望、任务和使命。”中国营养学会妇幼营养分会主任委员、南京医科大学公共卫生学院汪之顼说。

北京大学公共卫生学院张玉梅教授认为，母乳不是孤立的存在，而是多种成分复合的整体，具有多种宏量营养素、脂肪、蛋白质、维生素、矿物质，“母乳喂养是婴幼儿营养的黄金标准。想孕育好一个孩子，母乳喂养特别关键。”

“社会的现代化带来了经济发展与人性自然之间的矛盾，女性承受着巨大的家庭及社会压力，当前全社会都需要更加深刻地意识到母乳喂养的重要性，营造母乳喂养的良好社会环境。”中国营养学会妇幼营养分会荣誉主任委员苏宜香表示。

此次会议上，专家还从食品加工的角度介绍了婴幼儿食品生产企业在模拟母乳工作中做的相关研究。汪之顼表示，婴儿配方奶粉虽经过一定配方设计和工艺加工，保证了部分营养素的数量和比例，却无法模拟母乳中一整套完美、独特的营养和生物活性成分体系，如低聚糖、铁蛋白、免疫球蛋白以及很多未知的活性成分。

大连医科大学李明介绍，与牛乳相比，人乳中的人乳聚糖含量高、种类多，岩藻糖基化水平高。相关研究证明，母乳岩藻糖基化聚糖含量与新生儿肠道双歧杆菌丰度成正相关。李明认为，不但要提倡母乳喂养，还要对非分泌型母亲进行精准的营养干预。

值得一提的是，生命早期的肠道菌群健康状态对于疾病预防和健康管理非常重要，婴儿在出生后的两到三年间，体内的肠道微生物群会迅速变得多样和丰富，并逐渐形成相对稳定的状态，这时候的肠道微生态尤其重要。部分专家在报告中提出，益生菌对婴幼儿的肠道健康以及生长发育，可产生积极的作用。

中华医学会儿童保健学组名誉组长毛萌教授提到，剖宫产、开奶延迟和人工配方喂养的新生儿，肠道微生态环境的建立都会受到一定影响。

在日常生活中，如何早诊断并及时进行血糖管理是一个不容忽视的问题。北京大学第一医院杨慧霞教授讲述妊娠期糖尿病的治疗、控制标准及危害，让孕产妇学习怎样通过饮食、运动等方面将血糖控制在合理范围内。对到生育年龄的、患有不同类型糖尿病以及肥胖的女性要进行关注指导，及时调整饮食。

对于坚持母乳喂养的妈妈们，建立健康生活方式的理念十分重要。汪之顼提醒，在饮食上，保证正常的营养摄入，食物种类丰富多样，适量补充维生素A即可，一定不要暴饮暴食。

关注哺乳期妈妈的身心健康，提供科学严谨的母乳喂养知识；把关爱新生命的孕育和婴幼儿的科学喂养放在心里，落实在行动上。会议还倡议国内学术界、产业界提供和宣传丰富有趣的科学知识宣传、关注基层母婴营养健康事业建设，为全面建设健康中国，推进母乳喂养行动提供科学有效的行动路径。