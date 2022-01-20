营养科医生教你吃动平衡 健康温暖过“大寒”

今日我们迎来二十四节气中的最后一个节气——大寒。大寒过后，又将迎来新一年的轮回，民谚曰“大寒到顶点，日后天渐暖”。那么，大寒时节该如何养生保健呢？

“此时，为抵御严寒，机体分泌了更多提高代谢的激素，新陈代谢相应增加，散热速度也随之变快。”贵州医科大学附属医院临床营养科医师梁一表示，饮食应尽量保持温热，切忌寒冷食品，均衡营养，可适当增加油脂。

大寒时节，空气干燥，呼吸道传染病高发。梁一提示，适当补充维生素A、维生素C、维生素E和蛋白质可以增强免疫力，帮助我们的机体抵御疾病。“建议每天保证1斤左右的蔬菜，半斤左右的水果，多食用深色蔬菜；粗粮杂豆占主食的1/3；适量食用鱼类、肉类、蛋类、奶类，以补充优质蛋白和脂溶性维生素。同时，要充足饮水，少饮烈酒。”

俗话说“小寒大寒，无风自寒”。大寒带来了冬天最后一丝寒意，此时更应适当加强锻炼。梁一建议，冬季运动时间不宜太早，在太阳出来后运动更好。日光浴可促进维生素D的合成，维生素D可促进钙吸收，强韧骨骼。运动强度以轻中度为宜，老年人、儿童、患有心血管及呼吸系统疾病的人群不要突然运动或运动量过大，可选择慢跑、太极拳、散步、做操等舒缓的运动方式。

梁一还提示，此时节，人们仍要注意保暖，尤其是头部、背部和腹部，有心脑血管病史的人群更要注意。同时，合理作息，增强身体免疫力。保持室内温度适宜，适当开窗通风。