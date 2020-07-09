如何给冰箱冰柜清洗消毒?六大注意事项要牢记

中国疾病预防控制中心日前公布的北京6月份聚集性疫情的溯源结果显示：排除由动物病毒外溢传人，推测为人与人之间的直接接触传播或经物品表面污染的间接接触传播。现有研究认为，可能是生鲜食品在储藏、运输、加工、销售等环节受到了污染，而非病毒来源于食物本身。那么，我们日常储存食物的冰箱和冰柜，该如何进行清洗消毒？哪些方面需要注意呢？

冰箱冰柜的日常清洗消毒

冰箱冷藏区

冰箱冷藏区清空内容物后断电，内表面可使用1000~2000mg/L季铵盐类消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净，或者用75%酒精擦拭消毒两遍。外表面可使用500mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净。

冰箱冷冻区和冰柜

冰箱冷冻区和冰柜清空内容物后，断电，恢复至室温，将冰箱、冰柜内的积水擦干之后，内表面使用1000~2000mg/L季铵盐类消毒剂擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净，或者用75%酒精擦拭消毒两遍。外表面可使用500mg/L的含氯消毒液擦拭消毒，作用时间30分钟，清水擦净。

六大注意事项要牢记

1、对冰箱冰柜进行消毒时，请提前仔细阅读产品使用说明书，以防止消毒过程造成冰箱冰柜的损坏，影响正常使用。

2、在转移食物过程中，要注意手卫生，即使戴手套也要在摘除手套后，及时使用洗手液在流动水下洗手，避免交叉污染。

3、消毒过程中，应注意避免消毒剂残留。

4、消毒剂具有一定的毒性刺激性，配制和使用时应注意个人防护，包括口罩、帽子、手套和工作服等。同时消毒剂具有一定的腐蚀性，注意达到消毒时间后用清水擦拭，防止对消毒物品造成损坏。

5、用其他消毒剂进行消毒时，使用前认真阅读消毒产品说明书，严格按照说明书规定的使用范围、使用方法、作用浓度、作用时间来正确使用。

6、所使用消毒剂应在有效期内，消毒剂须现配现用。

小贴士： 生鲜食品放入冰箱冷冻箱前先分割成小块、单独包装

为了尽可能降低感染新冠病毒的风险，中国疾控中心传染病处研究员冯录召建议，在购买生鲜冷冻食品时，戴好口罩和手套，做好必要的防护，保持社交距离，避开人群密集的摊位，尽量不要去用手接触生鱼、生肉等产品。在日常处理、烹饪、食用食品过程中注意食品清洁和卫生，包括在处理生肉、禽、水产品后，要使用肥皂和流动水洗手至少20秒，避免接触食材的手揉眼鼻；将生熟案板分开，分别处理生熟食品；生肉、水产品等生鲜食品在放入冰箱冷冻箱前先分割成小块、单独包装，并对生、熟食物分层存放；要将食品烧熟煮透，尽量不吃“生食食品”。应使用清洁的餐具，经常对餐具进行消毒，可以采用蒸15分钟的方式消毒。

（资料来源：北京市疾病预防控制中心微信公众号、人民日报）

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