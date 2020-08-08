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保存西瓜，整块放冰箱

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授   范志红

2020年08月08日04:43 来源：人民网-生命时报

最近，多次被问到“隔夜西瓜还能不能吃”的问题。其实，没法一概而论。关键在于切西瓜后是否及时冷藏，切的刀、盖的膜是否干净，冰箱里有没有交叉污染等。

一般来说，一个健康完整的西瓜，基本上内部是无菌的。一旦切开，它就会接触外界的细菌，从而随着时间延长，开始腐败变质的进程。保存西瓜有几个提示：第一，对于不知道什么时候切开的瓜，就不要再存到第二天吃了。买回去之后，削掉切口处的一层，然后及时吃掉。第二，切小块的西瓜如果没有在冷藏条件下保存，最好不要买。即便放进冷柜，胃肠功能较弱的人也最好不要冒险。第三，切开一个西瓜之后，先把马上要吃的部分留出来，其余不吃的部分不要切小块，而是要立刻盖上保鲜膜，放在冰箱里。第四，切西瓜的刀和板必须尽量保持干净，绝对不能和切生肉的菜板菜刀混用。第五，冰箱储藏一定要生熟分开，切开的西瓜用干净的保鲜膜覆盖，放在上层，或专用来储藏水果的保鲜抽屉中。

隔夜的西瓜拿出来后，先切掉表面一层，然后切成片，稍微在室温下放会儿再吃，而且一次别吃太多。因为即便微生物没有超标，在冰箱里冷透的西瓜，对肠胃也有一定刺激。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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