疫情以来，人们对除菌家电的需求大大提升。尤其是近期，食材频频受病毒污染，除菌冰箱吸引了消费者的目光。随着科技的进步，我国电冰箱的除菌技术研究已经走在世界前列。市场常见的冰箱除菌消毒方式主要包括以下几种：

1.过滤。通过在舱室内安装空气过滤器，空气中的微生物随气流经过过滤器时会被滤网截留。

2.紫外照射。使用紫外灯对舱室进行照射，破坏微生物的分子结构，使其失去生物活性。

3.臭氧。在冰箱舱室内产生臭氧，利用其强氧化性破坏微生物的分子结构，影响它们的生理功能。

4.负离子。利用放电作用在舱室内产生负离子，可以破坏微生物的分子结构；同时产生臭氧，联合作用达到除菌消毒的效果。

5.光触媒。使用光触媒材料，在光照射下产生强氧化性物质，破坏细菌及病毒的结构。

6.纳米水离子。通过对凝水放电尖端施加高压电，产生具有强氧化性羟基自由基，进而破坏微生物的分子结构。

7.使用抗菌材料。通过在内壁等部位使用抗菌材料，可以有效抑制微生物在冰箱内的滋生。

以上除菌消毒方式均能有效去除冰箱内的各种微生物，目前在售的电冰箱普遍将多种方法联合使用，效果更佳。电冰箱的抗菌率、除菌率大于90%即可认为具有较强效果。对于消费者来说，很难分辨冰箱的除菌功能优劣，建议选择经过权威机构检测或认证的产品，并认清其执行的标准，识破虚假宣传。国家标准要求具有抗菌、除菌功能的冰箱，其抗菌部件对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率应不小于90%，防霉部件的防霉等级应为（0~1）级，同时还对冰箱的除异味性能和有害物质泄漏提出了具体要求。中国家用电器研究院制定的技术规范也规定了电冰箱除菌率的检测及计算方法。宣称执行了以上标准的合格产品，可以有效抑制冰箱中有害微生物的滋生。

如果家中冰箱没有除菌功能，可按照北京市疾控中心发布的冰箱冰柜清洁消毒指引：先清空冰箱冰柜，断电恢复至室温后，将内部积水擦干，内表面可以使用2000毫克/升的季铵盐类消毒液（如新洁尔灭等）擦拭消毒，作用时间30分钟，再用清水擦净；或者用75%酒精擦拭消毒两遍。外表面使用1000毫克/升的含氯消毒液（如84消毒液等）擦拭消毒，作用时间30分钟，然后用清水擦净。▲