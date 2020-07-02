 疫情下 如何将病毒隔绝在口舌之外？

编者发：全球累计新冠肺炎确诊病例已超千万……半年时间过去，全球疫情蔓延势头不减。在病毒面前，我们有过恐惧，有过慌乱，但通过携手奋战，中国取得阶段性胜利。但疫情依旧在，我们须鼓足士气、打起精神，不畏战、不厌战，做好自我防护，相信我们一定能赢得这一战。民以食为天，人民健康与你一起学习，做好饮食安全，将病毒隔绝在口舌之外。

家庭居家饮食安全九条建议

1.此次北京疫情反扑祸起三文鱼，但三文鱼不是原凶，在此人民健康网提醒，暂时不要吃生鱼片、生炒、半熟牛排之类没有经过充分杀菌的美食。

其实，水产食物本来就是致病菌的高发类别。即便不考虑新冠病毒，在海鲜河鲜中，副溶血性弧菌、沙门氏菌、霍乱弧菌、志贺氏菌等等都常有报道，污染风险不可不防！

食用肉类的时候，一定要彻底炖煮熟透，肉块中间温度必须超过各种病毒的死亡温度，不要简单爆炒一两分钟就出锅，或吃半熟不熟的肉类——没有什么病毒能扛得住100℃炖一个小时的烹调方式。

2.购买食品优先从超市选购。

切割后再包装的商品更安全，因为可以减少购物者和生鱼生肉的直接接触机会，从而减少了与病毒和各种致病菌接触的机会。

3.购物时做到生熟隔离。

超市工作人员把装鱼肉海鲜的袋子交给你的时候，你提前再准备好一个袋子，让工作人员直接把盛装鱼肉的袋子放进去。一方面，多套一层可以避免里面的汤汁泄漏，而更重要的是，工作人员的手已经接触了生鱼生肉，塑料袋有被污染的风险。你的手和其他商品，都只接触到外面的袋子，不会碰到里面那个袋子。这样，就不会污染到购物筐里的其他食物了。

4.购物回家食物及时处理，不要在室温下久放。

先把蔬菜水果等拿出来分别整理存放好，再把生鱼生肉拿出来，如果当餐食用，就放在专门的盆中；如果要继续冷藏或冷冻，可以带着外面的袋子，放在专门存放生鱼肉的保鲜抽屉或冷冻抽屉当中。

请注意，不论冷冻还是冷藏，都必须做到生熟分开。

5.接触生鱼肉的容器、案板、刀具、水池和包装等，都要妥善处理，避免污染。

如果只有一个水池，那么建议先洗蔬果，后洗鱼肉。清洗和分割生鱼肉的案板刀具和容器最好是专用的。切分完成后，把案板和水池及时洗干净，最好能消毒处理。处理过生鱼肉的碗盘和筷子，也要及时清洗和消毒。装过生鱼肉的袋子，直接扔进“其他垃圾”桶中，不要随手放在桌上、橱柜上。

6.注意保护自己的手，及时洗手，避免污染。

处理生食物的过程中，有一定的污染风险。如果有被扎破的可能性，最好戴比较厚的手套来操作。很多水产品带有致病菌，一旦被刺伤，极易出现感染，甚至还有被海洋弧菌等病菌致死的案例。

直接操作也容易把细菌转移到手上，所以可以戴柔软的手套来操作，如果直接用手操作，处理之后需要彻底洗手并消毒。还要注意，没有洗手之前，不要再触碰其他食物和容器。

7.食物放进冷冻室时，要严格包装，避免互相污染。

用不透水的包装，至少两层包装。既要避免生食物中的微生物污染其他食品，也要避免氧气畅通进入食品当中，造成食物氧化劣变。

虽然冷冻食品可以在-18℃存半年以上，但其风味口感都会变差，营养素含量会降低，脂肪和蛋白质会不同程度地氧化。早点食用既有利于美食，也有利于营养，还有利于环保。最好在包装上写上放进去的日期，避免存放太久被浪费。

8.暂时不吃进口鱼肉海鲜，并不妨碍健康。

增加一些豆制品、豆类、坚果油籽，正常吃蛋类、奶类和鸡鸭鹅肉，还有足够多的淡水养殖产品，可以让我们的营养平衡更为合理。

没有把握的情况下暂时不食用进口三文鱼、金枪鱼之类，并不意味着没有了DHA来源。实际上，秋刀鱼、带鱼、黄花鱼、平鱼等价格亲民的近海鱼也是DHA的来源。

测定表明国产鲈鱼等淡水鱼食肉鱼中的DHA含量完全不逊色于进口三文鱼，这是因为这些食肉鱼的饲料中含有海鱼粉，而鱼粉里就有DHA，鱼可以从饲料中积累DHA在体内。

9.把鱼肉类食物及时烹熟，然后分装冷冻更为安全。

生的鱼肉食物与其长时间冷冻，然后一次一次地烹调，不如及时处理，一次多做一些，烹熟后再分装成几份，冷藏或冷冻保存。这样既能及时杀灭致病微生物，避免污染冰箱，吃起来也更为方便。每次拿出一份，锅里加热几分钟，或微波炉加热两分钟，到中心温度达到70℃就可以了。

外出就餐三项提示

北京市疾病预防控制中心提醒：外出去餐馆就餐“戴口罩、勤洗手、一米线、常通风、分餐制”，这些还是不能少。

提示一：餐前选择“放心餐厅”

1.选择证照齐全、环境整洁的餐馆就餐，建议消费者可以关注一下由北京烹饪协会牵头遴选的“放心餐厅”。

2.宜选择通风良好的位置就坐，如果选择包间就餐，应注意包间的清洁消毒和通风。

3.提倡无接触式的扫码点餐或预约点餐，若排队点餐时，要注意配戴口罩，并与邻近的顾客保持一米距离；

4.保持手部清洁，注意洗手，要用流动水、洗手液洗手，尤其是在就餐前、如厕后或手接触污物后；在等餐的时候尽可能避免触碰餐馆内的公共物品；

5.就餐时应遵从餐馆防控规定，服从服务人员引导，配合就餐人流控制等防控安排。

提示二：就餐餐桌保持1米安全距离

1.就餐时桌位间距应保持在1米以上，不要和非同行者同桌或同一包间就餐。

2.点菜要适量，少点油炸和高盐食品、含糖饮料，剩饭菜提倡打包带走。

3.尽量不生食、半生食，食用火锅、自助海鲜等一定要充分加热煮熟。避免生熟食品交叉污染。不要食用野生动物。

4.在温度、湿度较高的夏秋季，凉拌菜、熟肉制品、裱花蛋糕等可能会因为加工、贮存不当，导致腐败变质，因此若发现食物变质、有异味、混有异物等，要废弃不再食用。

5.两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少接触传播，兴新风尚，提倡分餐制；外出就餐时如果能带上自己的筷子和勺子就更有利于健康，尤其是对于孩子。

6.若有咳嗽、打喷嚏等，应远离餐桌，要用纸巾或肘部遮掩住口鼻，用过的纸巾丢入带盖的分类垃圾桶，不要随地吐痰。

提示三：餐后尽量无接触式结账

1.尽量采用无接触式结账方式（扫码结账）。

2.打包的剩饭菜要妥善保存，尽早食用。再次食用前，要充分加热，保证食品安全。

外卖点餐六点注意

1、订外卖不要选择高风险区域的餐馆，尽量选择规模较大、防控措施更严的餐馆。

2、一些平台要求将厨师、打包员、配送员的健康情况及餐箱消毒情况等安全防护信息，以电子卡形式呈现给消费者。消费者应在接收外卖前仔细留意这些信息。

3、取餐前要留意，外卖包裏是否实施“无接触标准化包装”，并先对包装进行消毒。

4、接收外卖、快递等包裏时，尽量选择自提柜、便民服务点、指定地方存放、物业代收、保安室代收、社区配送Mini站等多种无接触配送方式。

5、仔细留意，配送员送餐时是否严格佩戴口罩、手套等。

6、取餐后及时洗手消毒，尽可能降低感染风险。（人民健康网综合自北京市疾病预防中心、北京日报、新华网、北京青年报）

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