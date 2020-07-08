世界疫情持续蔓延 常态化防疫请戴好“紧箍咒”

编者按：据新华社消息，根据世界卫生组织报告，截至欧洲中部时间7月6日10时（北京时间7月6日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加202545例，达到11327790例；死亡病例较前一日增加4134例，达到532340例。世卫组织统计的全球新增病例数连续3天超过20万。半年时间过去，全球疫情蔓延势头不减，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，国内新冠肺炎新增病例想要完全归零并不容易，只要世界范围内的疫情还在持续，本土就一定会出现由各种途径引发的病例，疫情风险随时随地存在，在常态化防控下容不得丝毫松懈，请你戴好“防疫紧箍咒”！

常态防控下，口罩这样戴才防疫又舒适

天气炎热，戴口罩又热又闷还长痘，不戴又担心自己成为病毒入侵的对象，常态化防控后，口罩戴与不戴都纠结。对此，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友建议，戴口罩可遵循一项原则：通风条件好的地方没必要戴口罩。

他提出，对于不是经常外出出差到其他不熟悉地方，生活环境相对固定，又是低风险地区，这些情况基本上都不用戴口罩。即户外宽敞的地方，比如操场、公园、人员稀少的街道；在家里；在低风险区的工作场所，像办公室、工地、工厂这些地方；户外运动时；大家特别关心的中小学，在低风险地区的学校环境中也没有必要戴口罩。

吴尊友强调，特别需要注意要戴口罩的情况有：空气流通不好、密闭的地方，如飞机、高铁、地铁、公交车等封闭交通工具；如电梯这类通风条件不太好的封闭公共场所。特别要注意的还有医院，到医院就诊或陪同亲友看病，在医院环境中一定要戴口罩。超市收银、银行柜台等公共服务窗口都要戴口罩。

防疫做好手卫生，正确洗手是关键

首都医科大学附属北京胸科医院副院长、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任李亮表示，对于传染病的普遍预防，两个措施最有效：戴口罩和保持手卫生。为避免新冠病毒经手传播，在戴好口罩的同时也要做好手卫生。

这些情况应及时洗手：外出归来，戴口罩前及摘口罩后，接触过泪眼、鼻涕、痰液和唾液后，咳嗽打喷嚏用手遮挡后，护理患者后，准备食物前，用餐前，上厕所后，接触公共设施或物品后（如扶手、门柄、电梯按钮、钱币、快递等物品），抱孩子、喂孩子食物前，处理婴儿粪便后，接触动物或处理动物粪便后。

洗手是减少手部细菌、病毒最直接有效的办法之一，正确洗手是关键。正确洗手是指使用流动水，肥皂或洗手液洗手，每次洗手应揉搓20秒以上，应确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。不方便洗手时，可以使用含酒精的免洗洗手液进行手部清洁。

外出不方便洗手时，可使用含酒精消毒产品清洁双手。冠状病毒不耐酸不耐碱，并且对有机溶剂和消毒剂敏感。75%酒精可灭活病毒，所以达到一定浓度的含酒精消毒产品可以作为肥皂和流水洗手的替代品。

非必要不要扎堆 保持社交活动距离

北京市疾控中心副主任庞星火提示，在疫情期间，大家应提高防范意识，自觉遵守疫情防控各项要求，非必要不聚餐、不聚会、不聚集，严防人员扎堆，开展相关活动时尽量保持1米以上社交距离。服从单位、社区（村）、公共场所查证、验码、登记、测温等防控措施管理。

到人多密集场所，或在交谈、候车、等电梯、排队时注意与他人保持至少1米以上社交距离。尽量采用电子支付、扫码等非接触方式付款，近距离接触请随时佩戴口罩。客流较多时，有序排队等候，避免人员拥挤。

防餐桌感染让“分餐”成为绿色健康饮食习惯

疫情防控期间，随着人们健康意识的不断提升，对分餐、使用公筷公勺等绿色健康餐饮方式的要求也不断提升。有调查显示，超八成受访者认为分餐更卫生，合餐可能成为舌尖上的“隐患”，传统的互相夹菜、合餐等很容易造成消化道疾病的交叉传染和传播。

中国是乙肝、胃癌等肠胃疾病高发病率国家，超过世界平均水平。这些传染性疾病大都与“吃”相关，而合餐是很多疾病发生的重要原因之一。据世界卫生组织统计，食源性疾患的发病率居各类疾病总发病率前列，而在疾病的各类传播途径中，唾液是最主要途径之一。

北京协和医学院教授张宏冰指出，传统的合餐制为健康埋下隐患，可使多种病毒、细菌在就餐者之间传播，比如幽门螺旋杆菌、感冒病毒等都可能在相互夹菜时不经意间传染给他人。

中国疾病预防控制中心营养健康所教授杨月欣表示，吃饭时筷子上会沾有唾液，很多通过粪口传播（消化道）的疾病，如诺如病毒、幽门螺旋杆菌、甲肝、乙肝、戊肝等，都可能在相互夹菜、公私筷混用中交叉感染和蔓延。

分餐好处多，1.培养卫生文明好习惯，减少交叉感染，降低食源性疾病和传染性疾病的发生。2.培养良好健康生活行为，对合理膳食、平衡营养、控制食量，以及预防肥胖糖尿病癌症等慢性疾病同样具有深远意义。3.有助于合理膳食，遏制大吃大喝、减少铺张浪费。促进良好社会风气转变。4.传承优良中华传统饮食文化，促进饮食文化弘扬发展，对烹饪方式、量化、器皿、盐、糖等使用等提出新要求。

为了家人、朋友和自己的健康着想，让我们改变传统进餐方式，让我们“分餐不分爱”。把公勺公筷使用变成一种文化和新风尚，靠每一个人自身的坚持，把习惯固化为文化。

四种情况即使不发热也要就诊排查

疾控部门提醒，市民如果出现发热、干咳等症状时，建议及时前往就近的发热门诊就医。如果市民没有出现发热，但有咳嗽、咽痛等呼吸道症状，只要是在发病前14天内有境外或国内有新冠肺炎病例报告地区旅行史或居住史；发病前14天内怀疑接触过新型冠状病毒感染者；发病前14天内曾接触过来自境外或国内有新冠肺炎病例报告地区的发热或有呼吸道症状的患者；家庭、单位或周边人员14天内有多人出现相同症状时，要立即前往发热门诊排查就诊。如果没有这四种情况，可先通过互联网诊疗平台进行咨询，并注意观察病情变化，如无症状加重等情况，可多饮水，居家休息。（人民健康网综合自北京日报、新华网、中国青年报、北京青年报）

☆推荐阅读☆

高考期间饮食作息指南 防疫要点要牢记

疫情期间，卫生间清洁消毒需注意八点

疫情下的暑假来了 为孩子撑一把健康保护伞

疫情期间戴口罩，呼吸不顺畅怎么办？

核酸检测准确率有多高？为什么阴性结果有效期定在7天之内？

疫情下 如何将病毒隔绝在口舌之外？

疫情期间，6招让你安心食用水产品

蚊蝇会传播新冠病毒吗？生肉到底要不要洗？听听专家的说法