冰箱是食物的“保鲜神器”，因此果蔬买回家后，人们做的第一件事情就是把它们放进冰箱。但实际上，有些果蔬并不喜欢低温冷藏，尤其以下两类，我们可能都放错了。

一是没熟透的果蔬，低温会抑制乙烯产生，影响成熟。猕猴桃、牛油果、南果梨、桃子、西红柿等果蔬，刚买来或刚摘下来时并不是最好吃的，因为它们一旦成熟就会迅速变软，没法运输和贮藏，所以必须在它们没有充分成熟前，以“硬邦邦”的状态摘下来，才能被安全地运到超市里。跟其他果蔬相比，这些果蔬需要一个“后熟”的过程，这个过程就需要乙烯的催化。放进冰箱之后，乙烯的活性被抑制，风味物质就不能合成了，等到此前合成的风味物质散失之后，果蔬就会变得淡而无味。所以没熟透的果蔬，应放在室温下，乙烯才能源源不断的产生。只有等果蔬已经成熟，将要开始变软时，再放进冰箱才能更好地保持住口感。要想加速果蔬成熟，比较简单实用的方法是，将未成熟的果蔬和成熟的一起密封放置在温暖的室内。其原理是利用成熟的果蔬释放出的乙烯来催熟未成熟的水果。此外，西红柿、猕猴桃等果蔬，有一层致密的表皮，一定程度上能够抵御细菌的侵袭，所以不放冰箱也不容易腐坏。但如果是切开的果蔬，就很容易被细菌污染，从安全的角度考虑，就应该用保鲜膜封起来放进冰箱。

二是某些热带水果，低温会将其冻伤，加速腐败变质。热带水果由于种类不同，其最佳储存温度也有所差别，如芒果、香蕉、木瓜、枇杷、番石榴、西番莲等对低温很敏感，一般需要在6℃以上的条件下保存，否则会发生冷害（水果在0℃以上的低温中表现出生理代谢不适应的现象），严重影响其品质。而有些热带水果放进冰箱冷藏，保鲜效果会更好，比如荔枝、龙眼、红毛丹、山竹、榴莲、莲雾等。▲